https://crimea.ria.ru/20250416/sutki-pod-zemley-popavshie-pod-obval-shakhtery-spaseny-v-rostovskoy-oblasti-1145712638.html

Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области

Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.04.2025

Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области

В Ростовской области спасли двух шахтеров, которые оказались под завалом породы после обрушения в шахте "Садкинская". Мужчины провели под землей сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2025

2025-04-16T06:19

2025-04-16T06:19

2025-04-16T06:26

ростовская область

юрий слюсарь

шахта

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области спасли двух шахтеров, которые оказались под завалом породы после обрушения в шахте "Садкинская". Мужчины провели под землей сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. По данным МЧС, они оказались под завалами на глубине 125 метров. На их поиски были брошены 68 специалистов и 17 единиц техники.Рабочих нашли в среду в 04.27. Через час их подняли на поверхность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, шахта, происшествия, новости, общество