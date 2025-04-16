Рейтинг@Mail.ru
Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250416/sutki-pod-zemley-popavshie-pod-obval-shakhtery-spaseny-v-rostovskoy-oblasti-1145712638.html
Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области
Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области
В Ростовской области спасли двух шахтеров, которые оказались под завалом породы после обрушения в шахте "Садкинская". Мужчины провели под землей сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T06:19
2025-04-16T06:26
ростовская область
юрий слюсарь
шахта
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682593_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ebb9242d2e63981e685a512f717c7700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области спасли двух шахтеров, которые оказались под завалом породы после обрушения в шахте "Садкинская". Мужчины провели под землей сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. По данным МЧС, они оказались под завалами на глубине 125 метров. На их поиски были брошены 68 специалистов и 17 единиц техники.Рабочих нашли в среду в 04.27. Через час их подняли на поверхность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682593_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_656680cee1899b76fff829e5c6d5d6e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, шахта, происшествия, новости, общество
Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области

В Ростовской области спасли двух горняков после обвала в шахте Садкинская

06:19 16.04.2025 (обновлено: 06:26 16.04.2025)
 
© МЧС Ростовской областиНа месте обрушения в шахте подземной горной выработки "Садкинская" в Ростовской области
На месте обрушения в шахте подземной горной выработки Садкинская в Ростовской области
© МЧС Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области спасли двух шахтеров, которые оказались под завалом породы после обрушения в шахте "Садкинская". Мужчины провели под землей сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Обвал породы в шахте подземной горной выработки "Садкинская" произошел утром во вторник. В момент ЧП в забое находились 75 работников. Они были подняты на поверхность. Однако под землей остались два человека. По данным МЧС, они оказались под завалами на глубине 125 метров. На их поиски были брошены 68 специалистов и 17 единиц техники.
Рабочих нашли в среду в 04.27. Через час их подняли на поверхность.
"В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой", - написал он в Telegram.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьШахтаПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:19Когда закончат капремонт поликлиники в центральной больнице Геническа
08:06Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов
07:50В Крыму нужно охранять степи на законодательном уровне – эксперт
07:29Магнитная буря обрушилась на Землю
07:12Два беспилотника уничтожены над Крымом
06:49Сколько стоит испечь пасхальный кулич в Крыму – инфографика
06:19Сутки под землей: попавшие под обвал шахтеры спасены в Ростовской области
06:10Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение
00:01+20 и повышенное атмосферное давление: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 16 апреля
22:42Удар ВСУ по Курску и отказ США осуждать Россию – главное за день
22:31В Херсонской области хотят создать искусственные острова для туристов
22:12Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк
22:03В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев
21:43"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС
21:32Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделают
21:14Без заявлений и хлопот: крымские семьи получают маткапитал онлайн
20:56"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километра
20:28Как в Крыму решают проблему кадрового дефицита
20:14Керченский "Парус": когда завершат ремонт памятника Героям Эльтигена
Лента новостейМолния