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В Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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В Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.04.2025
В Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае во вторник проводили в последний путь героя спецоперации Даниила Ветошкина. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T19:51
2025-04-15T19:51
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводили в последний путь героя спецоперации Даниила Ветошкина. Об этом сообщили в местной администрации.Даниил Ветошкин родился 19 июля 1989 года в Бахчисарае, учился в городской средней общеобразовательной школе № 1, Бахчисарайском профессионально-техническом училище. В составе бригады трудился разнорабочим на объектах строительства в Севастополе.Даниил принял для себя осознанный и самый главный выбор в жизни – встать на защиту родной земли, и, будучи истинным патриотом России, пополнил ряды добровольцев. В мае 2023 года он отправился в зону проведения специальной военной операции. В тяжелых, кровопролитных боях на территории ДНР и ЛНР проявил мужество и героизм, был ранен.Даниил Алексеевич Ветошкин погиб 7 июля 2023 года в селе Андреевка Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, попав под обстрел вражеского беспилотного летательного аппарата.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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бахчисарай, новости крыма, герои сво, память, новости сво, администрация бахчисарая, утраты
В Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае простились с героем спецоперации Даниилом Ветошкиным

19:51 15.04.2025
 
© Пресс-служба Крымской митрополииСвеча в храме
Свеча в храме
© Пресс-служба Крымской митрополии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводили в последний путь героя спецоперации Даниила Ветошкина. Об этом сообщили в местной администрации.
"Сегодня в городе Бахчисарай на Аллее славы состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Ветошкиным Даниилом Алексеевичем", – сказано в сообщении.
© Администрация г. БахчисараяДаниил Ветошкин
Даниил Ветошкин
© Администрация г. Бахчисарая
Даниил Ветошкин
Даниил Ветошкин родился 19 июля 1989 года в Бахчисарае, учился в городской средней общеобразовательной школе № 1, Бахчисарайском профессионально-техническом училище. В составе бригады трудился разнорабочим на объектах строительства в Севастополе.
Даниил принял для себя осознанный и самый главный выбор в жизни – встать на защиту родной земли, и, будучи истинным патриотом России, пополнил ряды добровольцев. В мае 2023 года он отправился в зону проведения специальной военной операции. В тяжелых, кровопролитных боях на территории ДНР и ЛНР проявил мужество и героизм, был ранен.
Даниил Алексеевич Ветошкин погиб 7 июля 2023 года в селе Андреевка Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, попав под обстрел вражеского беспилотного летательного аппарата.
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