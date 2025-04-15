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В Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае во вторник проводили в последний путь героя спецоперации Даниила Ветошкина. Об этом сообщили в местной администрации. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T19:51

2025-04-15T19:51

2025-04-15T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. В Бахчисарае во вторник проводили в последний путь героя спецоперации Даниила Ветошкина. Об этом сообщили в местной администрации.Даниил Ветошкин родился 19 июля 1989 года в Бахчисарае, учился в городской средней общеобразовательной школе № 1, Бахчисарайском профессионально-техническом училище. В составе бригады трудился разнорабочим на объектах строительства в Севастополе.Даниил принял для себя осознанный и самый главный выбор в жизни – встать на защиту родной земли, и, будучи истинным патриотом России, пополнил ряды добровольцев. В мае 2023 года он отправился в зону проведения специальной военной операции. В тяжелых, кровопролитных боях на территории ДНР и ЛНР проявил мужество и героизм, был ранен.Даниил Алексеевич Ветошкин погиб 7 июля 2023 года в селе Андреевка Луганской Народной Республики при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, попав под обстрел вражеского беспилотного летательного аппарата.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, новости крыма, герои сво, память, новости сво, администрация бахчисарая, утраты