https://crimea.ria.ru/20250427/zakhvat-zalozhnikov-i-ataka-dronov-v-sevastopole-proydut-masshtabnye-ucheniya-1146012489.html

Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

В Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T10:12

2025-04-27T10:12

2025-04-27T10:15

севастополь

антитеррористическая комиссия в городе севастополе

новости севастополя

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минпросвещения рф

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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии (АТК) Севастополя.Инициатор учений – Минпросвещения России. Тренироваться будут во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также на территориях детских оздоровительных лагерей "Ласпи" и "Горный".В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз, подчеркнули в АТК Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, антитеррористическая комиссия в городе севастополе, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, минпросвещения рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), антитеррор