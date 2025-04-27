Рейтинг@Mail.ru
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250427/zakhvat-zalozhnikov-i-ataka-dronov-v-sevastopole-proydut-masshtabnye-ucheniya-1146012489.html
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения
В Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T10:12
2025-04-27T10:15
севастополь
антитеррористическая комиссия в городе севастополе
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
минпросвещения рф
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145926516_0:96:1064:695_1920x0_80_0_0_bf3414206bd6240b34d314d3a5f6705e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии (АТК) Севастополя.Инициатор учений – Минпросвещения России. Тренироваться будут во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также на территориях детских оздоровительных лагерей "Ласпи" и "Горный".В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз, подчеркнули в АТК Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250424/posty-na-dorogakh-i-patruli-v-gorakh-yarkie-kadry-ucheniy-barsov-na-yubk-1145944326.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145926516_137:0:1064:695_1920x0_80_0_0_20370a65874dd2367064307556db0a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, антитеррористическая комиссия в городе севастополе, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, минпросвещения рф, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), антитеррор
Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения

Масштабные антитеррористические учения в Севастополе пройдут во вторник

10:12 27.04.2025 (обновлено: 10:15 27.04.2025)
 
© РИА Новости КрымУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 29 апреля проведут масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработают алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. Об этом сообщили в Антитеррористической комиссии (АТК) Севастополя.

"В ходе учений будут отработаны действия учащихся, персонала и охраны образовательных организаций и летних лагерей при захвате заложников, сбросе с БПЛА и срабатывании боеприпаса", – сказано в сообщении.

Инициатор учений – Минпросвещения России. Тренироваться будут во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также на территориях детских оздоровительных лагерей "Ласпи" и "Горный".
В учениях будут задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Главная цель тренировки – напомнить и отработать порядок действий, в том числе по грамотному реагированию и правилам поведения в критической ситуации в условиях современных террористических угроз, подчеркнули в АТК Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Учения Барс-Крым на ЮБК - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
24 апреля, 17:54
Посты на дорогах и патрули в горах: яркие кадры учений "Барсов" на ЮБК
 
СевастопольАнтитеррористическая комиссия в городе СевастополеНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМинпросвещения РФМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Антитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Комбриг 810 бригады ЧФ доложил Путину о ликвидации ВСУ в Курской области
11:25Еще один беспилотник сбили над Крымом
11:02Высокую пожароопасность объявили в Крыму на ближайшие три дня
10:42ВСУ ударили по заводу и школе в Курской области
10:17Украинские боевики снова пытались атаковать Крым
10:12Захват заложников и атака дронов: в Севастополе пройдут масштабные учения
09:47Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
09:16В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
08:45В США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии
08:09Россия одержала верх: в Британии дали совет Зеленскому по плану Трампа
07:36Слушал российскую музыку на улице: в Киеве наказали мать школьника
07:10Нелепые требования: Трамп о возвращении Крыма и других территорий Украине
00:03Под Феодосией горит летнее кафе
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 27 апреля
21:59Освобождение Курской области и землетрясения в Ялте – главное за день
21:47Киев до сих пор удерживает 52 мирных жителя Курской области - омбудсмен
21:43ООН урезала помощь беженцам с Украины
21:17В МИД сравнили Курскую операцию с переломной победой в 1943 году
20:35Корчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском
Лента новостейМолния