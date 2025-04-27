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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T09:16
2025-04-27T09:18
антон кравец
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Олег Михайлов родился в 1986 году, коренной посельчанин, настоящий патриот и человек с активной жизненной позицией.И подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач по защите родины, жителей России, Донбасса, Олег Михайлов проявил лучшие качества защитника отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб герой при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
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антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, герои сво, новости сво, память, утраты
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации Олегом Михайловым

09:16 27.04.2025 (обновлено: 09:18 27.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Олег Михайлов родился в 1986 году, коренной посельчанин, настоящий патриот и человек с активной жизненной позицией.
"У каждого свой путь в исполнении долга защиты Отечества. Свой путь был и у Олега Владимировича. В составе штурмового подразделения 103-го мотострелкового Краснознаменного полка принимал участие в специальной военной операции", – рассказал глава администрации.
И подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач по защите родины, жителей России, Донбасса, Олег Михайлов проявил лучшие качества защитника отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб герой при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики КрымОлег Михайлов
Олег Михайлов
© Официальный Telegram-канал главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
Олег Михайлов
Антон КравецНижнегорский районНовости КрымаГерои СВОНовости СВОПамятьУтраты
 
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