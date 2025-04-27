https://crimea.ria.ru/20250427/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1146011131.html
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T09:16
2025-04-27T09:16
2025-04-27T09:18
антон кравец
нижнегорский район
новости крыма
герои сво
новости сво
память
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_155:256:1620:1080_1920x0_80_0_0_c1eb46475ac8da1733ee000d369b3824.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Олег Михайлов родился в 1986 году, коренной посельчанин, настоящий патриот и человек с активной жизненной позицией.И подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач по защите родины, жителей России, Донбасса, Олег Михайлов проявил лучшие качества защитника отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб герой при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.
нижнегорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/17/1123034563_384:243:1500:1080_1920x0_80_0_0_be83c1992c7fb3bb31287bd9bc745bad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, герои сво, новости сво, память, утраты
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации Олегом Михайловым
09:16 27.04.2025 (обновлено: 09:18 27.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Олег Михайлов родился в 1986 году, коренной посельчанин, настоящий патриот и человек с активной жизненной позицией.
"У каждого свой путь в исполнении долга защиты Отечества. Свой путь был и у Олега Владимировича. В составе штурмового подразделения 103-го мотострелкового Краснознаменного полка принимал участие в специальной военной операции", – рассказал глава администрации.
И подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач по защите родины, жителей России, Донбасса, Олег Михайлов проявил лучшие качества защитника отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб герой при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.