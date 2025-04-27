https://crimea.ria.ru/20250427/v-nizhnegorskom-rayone-kryma-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1146011131.html

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 27.04.2025

В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T09:16

2025-04-27T09:16

2025-04-27T09:18

антон кравец

нижнегорский район

новости крыма

герои сво

новости сво

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь участника специальной военной операции Олега Михайлова. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Олег Михайлов родился в 1986 году, коренной посельчанин, настоящий патриот и человек с активной жизненной позицией.И подчеркнул, что в ходе выполнения боевых задач по защите родины, жителей России, Донбасса, Олег Михайлов проявил лучшие качества защитника отечества. Он действовал смело и решительно, проявил личное мужество и командный дух. Погиб герой при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.

нижнегорский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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