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Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 27.04.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T09:47
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новости крыма
ситуация на дорогах крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Водитель Hyundai смертельно травмирован, добавили в республиканской Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Севастополе 17-летняя девушка за рулем чужого Mercedes въехала в припаркованное авто и перевернула авто на крышу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории
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Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП под Симферополем произошло в воскресенье утром

09:47 27.04.2025 (обновлено: 09:54 27.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДТП знак
ДТП знак - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

"По предварительным данным, в 5:30 водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего допустил наезд на впереди стоящий автомобиль Isuzu под управлением водителя 1989 ода рождения", – сказано в сообщении.

Водитель Hyundai смертельно травмирован, добавили в республиканской Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 17-летняя девушка за рулем чужого Mercedes въехала в припаркованное авто и перевернула авто на крышу.
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