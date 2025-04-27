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Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 27.04.2025
Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025
2025-04-27T09:47
2025-04-27T09:47
2025-04-27T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Водитель Hyundai смертельно травмирован, добавили в республиканской Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Севастополе 17-летняя девушка за рулем чужого Mercedes въехала в припаркованное авто и перевернула авто на крышу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории
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Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП
Смертельное ДТП под Симферополем произошло в воскресенье утром
09:47 27.04.2025 (обновлено: 09:54 27.04.2025)