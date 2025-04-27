https://crimea.ria.ru/20250427/utrom-pod-simferopolem-proizoshlo-smertelnoe-dtp-1146011626.html

Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП

Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП - РИА Новости Крым, 27.04.2025

Утром под Симферополем произошло смертельное ДТП

Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом... РИА Новости Крым, 27.04.2025

2025-04-27T09:47

2025-04-27T09:47

2025-04-27T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Утром в воскресенье произошло смертельное ДТП вблизи села Солнечное на трассе "Новороссия Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь". Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.Водитель Hyundai смертельно травмирован, добавили в республиканской Госавтоинспекции.Ранее сообщалось, что в Севастополе 17-летняя девушка за рулем чужого Mercedes въехала в припаркованное авто и перевернула авто на крышу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с иномаркой под Симферополем - двое пострадавшихВ ДТП на дорогах Крыма погибли семь пешеходов и пострадали более 60Подросток на мопеде попал под колеса машины в Евпатории

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, дтп в крыму и севастополе, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп