https://crimea.ria.ru/20241210/v-krymu-iz-za-orvi-zakryvayut-klassy-i-gruppy-v-detsadakh-1142510345.html

В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T09:59

2024-12-10T09:59

2024-12-10T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре.Ситуация находится на контроле профильного ведомства.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.Неделей ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора информировала, что более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за последние семь дней.Две недели назад говорилось, что в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуацииНа 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийНеизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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