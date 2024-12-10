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В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах
В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах - РИА Новости Крым, 10.12.2024
В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах
В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T09:59
2024-12-10T09:59
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек."По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре.Ситуация находится на контроле профильного ведомства.Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.Неделей ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора информировала, что более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за последние семь дней.Две недели назад говорилось, что в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Вирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуацииНа 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийНеизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России
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крым, новости крыма, севастополь, орви, роспотребнадзор, школа, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах

В Крыму и Севастополе закрывают классы в школах и группы в детсадах из-за роста ОРВИ

09:59 10.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
В школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе из-за роста ОРВИ закрывают классы и группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.
"На последней отчетной неделе на полуострове применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах и классах. Так, в Республике Крым в 18 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 27 групп, в 8 школах закрыты 14 классов. В Севастополе в 10 школах закрыты 17 классов, в 15 дошкольных образовательных учреждениях - 24 группы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В целом, как отмечают в Роспотребнадзоре, если по республике заболеваемость ОРВИ остается на уровне предыдущей недели и составляет 8263 заболевших, то в Севастополе за указанный период времени уровень заболеваемости вырос за семь дней на 2,7 процента и составил 2830 человек.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Ситуация находится на контроле профильного ведомства.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе на данный момент три школы полностью отправлены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на дистант также отправлены отдельные классы школ.
Неделей ранее пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора информировала, что более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за последние семь дней.
Две недели назад говорилось, что в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.
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