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Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России

Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России

Россиянам лучше ограничить выезд за рубеж в ближайшее время на фоне распространения в африканской республике Конго неизвестного заболевания, жертвами которого... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:17

2024-12-06T19:17

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россиянам лучше ограничить выезд за рубеж в ближайшее время на фоне распространения в африканской республике Конго неизвестного заболевания, жертвами которого стали уже более 140 человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Информация о неизвестном заболевании, схожим с гриппом и приводящем к летальным исходам, ранее появилась в СМИ. Изначально сообщалось, что с конца октября болезнь унесла жизни 79 человек и привела к заражению более 300 человек . В министерстве здравоохранения Конго заявили, что правительство республики находится в состоянии повышенной готовности. По информации Онищенко, на данный момент количество умерших от неизвестной болезни человек увеличилось до 143.Он отметил, что важно знать количество заболевших, потому что "число умерших ничего не дает с точки зрения летальности". И пока специалисты не выяснили, с чем имеют дело и насколько это опасно, россиянам лучше воздержаться от перелетов в далекие страны.Ранее академик заявил, что выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением иммунитета взрослых и детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппаОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, африка, геннадий онищенко, мнения, новости, вирусы