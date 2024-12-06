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Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России
Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России
Россиянам лучше ограничить выезд за рубеж в ближайшее время на фоне распространения в африканской республике Конго неизвестного заболевания, жертвами которого... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T19:17
2024-12-06T19:17
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
африка
геннадий онищенко
мнения
новости
вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россиянам лучше ограничить выезд за рубеж в ближайшее время на фоне распространения в африканской республике Конго неизвестного заболевания, жертвами которого стали уже более 140 человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Информация о неизвестном заболевании, схожим с гриппом и приводящем к летальным исходам, ранее появилась в СМИ. Изначально сообщалось, что с конца октября болезнь унесла жизни 79 человек и привела к заражению более 300 человек . В министерстве здравоохранения Конго заявили, что правительство республики находится в состоянии повышенной готовности. По информации Онищенко, на данный момент количество умерших от неизвестной болезни человек увеличилось до 143.Он отметил, что важно знать количество заболевших, потому что "число умерших ничего не дает с точки зрения летальности". И пока специалисты не выяснили, с чем имеют дело и насколько это опасно, россиянам лучше воздержаться от перелетов в далекие страны.Ранее академик заявил, что выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением иммунитета взрослых и детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски велики: Онищенко призвал получать прививки от гриппаОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянОнищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, африка, геннадий онищенко, мнения, новости, вирусы
Неизвестная болезнь убивает жителей Конго: есть ли риск для России

Россиянам стоит ограничить выезд за рубеж из-за смертельной болезни в Конго - врач

19:17 06.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Россиянам лучше ограничить выезд за рубеж в ближайшее время на фоне распространения в африканской республике Конго неизвестного заболевания, жертвами которого стали уже более 140 человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Информация о неизвестном заболевании, схожим с гриппом и приводящем к летальным исходам, ранее появилась в СМИ. Изначально сообщалось, что с конца октября болезнь унесла жизни 79 человек и привела к заражению более 300 человек . В министерстве здравоохранения Конго заявили, что правительство республики находится в состоянии повышенной готовности. По информации Онищенко, на данный момент количество умерших от неизвестной болезни человек увеличилось до 143.
"Даже предположения, что это за инфекция, пока нет. Всемирная организация здравоохранения отправила туда международных экспертов, потому что Минздрав Конго сам с этой проблемой не справится. И это очень тревожно", - сказал академик.
Он отметил, что важно знать количество заболевших, потому что "число умерших ничего не дает с точки зрения летальности". И пока специалисты не выяснили, с чем имеют дело и насколько это опасно, россиянам лучше воздержаться от перелетов в далекие страны.
"Новый год – это, прежде всего, длительные отпуска и каникулы, которые граждане нашей страны используют для зарубежных поездок. Эта неопределенность убеждает в твердой необходимости потребовать вообще никуда не выезжать, кроме нашей страны. А использовать наши возможности – например, Крым, Черноморское побережье Краснодарского края", – сказал ученый.
Ранее академик заявил, что выезд за границу зимой несет дополнительные риски для здоровья, связанные со сменой климатических зон, поэтому россиянам лучше ехать в Крым или на другие российские курорты. По словам академика, особенно опасны курорты, расположенные в экваториальном поясе, поскольку в данном случае речь идет о кардинальной смене климата, которая в зимнее время чревата ослаблением иммунитета взрослых и детей.
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ЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииАфрикаГеннадий ОнищенкоМненияНовостиВирусы
 
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