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В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T18:34
2024-12-02T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора."На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 8012 заболевших, 52,1% из них – дети", – сообщает пресс-служба ведомства.В Севастополе за это же время заболели 2755 человек – недельный рост заболеваемости составил 9,4%. В 15 дошкольных образовательных учреждениях полуострова были закрыты 22 группы, в 10 школах – 19 классов. Отмечается, что чаще всего крымчане и севастопольцы встречались с вирусами не гриппозной этиологии.Неделей ранее в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На 32 млн больше: Севастополь увеличил расходы на профилактику инфекцийВ Крыму и Севастополе коронавирус пошел в ростВирус Коксаки в России – в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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грипп, орви, роспотребнадзор, новости крыма, новости, крым, севастополь
В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек

Более 10 тысяч случаев гриппа и ОРВИ отмечены в Крыму и Севастополе за неделю

18:34 02.12.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСезон простуд
Сезон простуд - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Более 10 тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели гриппом и ОРВИ за минувшую неделю, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 8012 заболевших, 52,1% из них – дети", – сообщает пресс-служба ведомства.
В Севастополе за это же время заболели 2755 человек – недельный рост заболеваемости составил 9,4%. В 15 дошкольных образовательных учреждениях полуострова были закрыты 22 группы, в 10 школах – 19 классов. Отмечается, что чаще всего крымчане и севастопольцы встречались с вирусами не гриппозной этиологии.

"На полуострове практически завершена вакцинальная кампания населения против гриппа. На текущий период по двум субъектам иммунизировано против гриппа 1365252 человека, в том числе 338809 детей, охвачено иммунизацией 61,2% жителей полуострова", – добавили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом заболели 8 тысяч человек.
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ГриппОРВИРоспотребнадзорНовости КрымаНовостиКрымСевастополь
 
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Заголовок открываемого материала
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18:34В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
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