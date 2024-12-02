https://crimea.ria.ru/20241202/napali-na-zhitelya-kryma-priezzhikh-iz-kabardino-balkarii-obvinyayut-v-razboe-1142313922.html

Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое

Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое

Двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики будут судить в Крыму за разбой возле ночного клуба в Гурзуфе. Об этом сообщают в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T17:39

2024-12-02T17:39

2024-12-02T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики будут судить в Крыму за разбой возле ночного клуба в Гурзуфе. Об этом сообщают в республиканском МВД.По информации полиции, пострадавший написал заявление в правоохранительные органы не сразу. В результате подозреваемые успели выехать за пределы Республики Крым. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности нападавших. Одному из них 28 лет, второму – 33 года, их объявили в федеральный розыск.Вскоре сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ялте при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали одного из подозреваемых в Санкт-Петербурге. Второй, как оказалось, уехал на малую родину. Обоих подозреваемых доставили в Крым и заключили под стражу.В ходе следствия была также установлена причастность 28-летнего фигуранта к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").Обоим подельникам предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаВорвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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