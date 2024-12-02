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Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое
Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое
Двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики будут судить в Крыму за разбой возле ночного клуба в Гурзуфе. Об этом сообщают в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T17:39
2024-12-02T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики будут судить в Крыму за разбой возле ночного клуба в Гурзуфе. Об этом сообщают в республиканском МВД.По информации полиции, пострадавший написал заявление в правоохранительные органы не сразу. В результате подозреваемые успели выехать за пределы Республики Крым. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности нападавших. Одному из них 28 лет, второму – 33 года, их объявили в федеральный розыск.Вскоре сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ялте при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали одного из подозреваемых в Санкт-Петербурге. Второй, как оказалось, уехал на малую родину. Обоих подозреваемых доставили в Крым и заключили под стражу.В ходе следствия была также установлена причастность 28-летнего фигуранта к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").Обоим подельникам предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые домаВорвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионерНе поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
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Новости
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новости крыма, новости, суд, гурзуф, кабардино-балкария, мвд по республике крым, разбой, ялта, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), санкт-петербург
Напали на жителя Крыма: приезжих из Кабардино-Балкарии обвиняют в разбое

В Крыму будут судить за разбойное нападение приезжих из Кабардино-Балкарии

17:39 02.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Двух уроженцев Кабардино-Балкарской Республики будут судить в Крыму за разбой возле ночного клуба в Гурзуфе. Об этом сообщают в республиканском МВД.

"Сообщники, приметив подвыпившего гостя увеселительного заведения, отвели его в безлюдное место и стали требовать деньги. Когда молодой человек отказался, они несколько раз ударили его и нанесли ранение ножом. Мужчина, испугавшись за свою жизнь, перевел со своей карты 14 тысяч рублей, так как наличных денег при нем не оказалось", – выдвигает версию следствие.

По информации полиции, пострадавший написал заявление в правоохранительные органы не сразу. В результате подозреваемые успели выехать за пределы Республики Крым. Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности нападавших. Одному из них 28 лет, второму – 33 года, их объявили в федеральный розыск.
Вскоре сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Ялте при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии задержали одного из подозреваемых в Санкт-Петербурге. Второй, как оказалось, уехал на малую родину. Обоих подозреваемых доставили в Крым и заключили под стражу.
В ходе следствия была также установлена причастность 28-летнего фигуранта к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

"Он спровоцировал конфликт с жителем Ялты. Во время выяснения отношений злоумышленник повалил гражданина на землю и, вытащив нож, высказывал угрозы убийством, оказывая психологическое воздействие", – сообщили в МВД РК.

Обоим подельникам предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения. Уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Новости КрымаНовостиСудГурзуфКабардино-БалкарияМВД по Республике КрымРазбойЯлтаРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Санкт-Петербург
 
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