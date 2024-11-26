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Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в разбое, который хотел украсть 37 миллионов рублей у своих соседей. Об этом сообщает крымское МВД в своем... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:40
2024-11-26T11:40
2024-11-26T11:40
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в разбое, который хотел украсть 37 миллионов рублей у своих соседей. Об этом сообщает крымское МВД в своем Telegram-канале.Силовики установили и задержали злоумышленника при поддержке регионального спецподразделения Росгвардии. Им оказался 65-летний односельчанин потерпевших, который признал свою вину и рассказал, как готовил преступление."От знакомого ему стало известно, что потерпевшие уехали в Москву для продажи своей недвижимости в столице за 37 миллионов рублей. Чтобы завладеть деньгами, злоумышленник стал готовиться к совершению преступления и наблюдать за односельчанами", - уточняют в полиции.Когда хозяева вернулись из поездки и стали строить новый забор, задержанный предположил, что деньги они хранят дома.Сотрудники уголовного розыска обнаружили все вещественные доказательства в тайниках задержанного.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчине может грозить до двенадцати лет заключения. На данный момент он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда
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крым, сакский район, происшествия, мвд по республике крым, разбой, кража, уголовный кодекс, новости крыма
Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер
В Сакском районе Крыма за разбой задержан пенсионер
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в разбое, который хотел украсть 37 миллионов рублей у своих соседей. Об этом сообщает крымское МВД в своем Telegram-канале.
"Установлено, что злоумышленник тщательно готовился к совершению преступления: подобрал одежду, изготовил самодельную биту, приобрел два пистолета, пластиковые стяжки, шило, перчатки, маску, разработал план нападения и отхода, принял все меры, чтобы его невозможно было найти", - говорится в сообщении.
Силовики установили и задержали злоумышленника при поддержке регионального спецподразделения Росгвардии. Им оказался 65-летний односельчанин потерпевших, который признал свою вину и рассказал, как готовил преступление.
"От знакомого ему стало известно, что потерпевшие уехали в Москву для продажи своей недвижимости в столице за 37 миллионов рублей. Чтобы завладеть деньгами, злоумышленник стал готовиться к совершению преступления и наблюдать за односельчанами", - уточняют в полиции.
Когда хозяева вернулись из поездки и стали строить новый забор, задержанный предположил, что деньги они хранят дома.
"Вооружившись, мужчина спрятал лицо под маской, надел перчатки и, войдя внутрь помещения, угрожая расправой, связал женщину и ее 36-летнего сына, после чего стал требовать деньги. Обыскав все комнаты в доме и осознав, что денег нет, он забрал только три смартфона", - рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили все вещественные доказательства в тайниках задержанного.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчине может грозить до двенадцати лет заключения. На данный момент он заключен под стражу.
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