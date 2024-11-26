https://crimea.ria.ru/20241126/vorvalsya-v-dom-i-ugrozhal-raspravoy-v-krymu-za-razboy-zaderzhan-pensioner-1142135009.html

Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер

Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Ворвался в дом и угрожал расправой: в Крыму за разбой задержан пенсионер

В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в разбое, который хотел украсть 37 миллионов рублей у своих соседей. Об этом сообщает крымское МВД в своем... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T11:40

2024-11-26T11:40

2024-11-26T11:40

крым

сакский район

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма задержан подозреваемый в разбое, который хотел украсть 37 миллионов рублей у своих соседей. Об этом сообщает крымское МВД в своем Telegram-канале.Силовики установили и задержали злоумышленника при поддержке регионального спецподразделения Росгвардии. Им оказался 65-летний односельчанин потерпевших, который признал свою вину и рассказал, как готовил преступление."От знакомого ему стало известно, что потерпевшие уехали в Москву для продажи своей недвижимости в столице за 37 миллионов рублей. Чтобы завладеть деньгами, злоумышленник стал готовиться к совершению преступления и наблюдать за односельчанами", - уточняют в полиции.Когда хозяева вернулись из поездки и стали строить новый забор, задержанный предположил, что деньги они хранят дома.Сотрудники уголовного розыска обнаружили все вещественные доказательства в тайниках задержанного.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчине может грозить до двенадцати лет заключения. На данный момент он заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в КерчиМиллион в тумбочке: у владельца отелей в Алуште украли деньги и ювелирку12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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