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Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи
Жителя Москвы подозревают в ограблении отчима из Керчи на крупную сумму. Молодой человек приехал на похороны матери и не поделил с отчимом наследство, сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T12:33
2024-04-01T12:33
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Москвы подозревают в ограблении отчима из Керчи на крупную сумму. Молодой человек приехал на похороны матери и не поделил с отчимом наследство, сообщает МВД по Республике Крым."В полицию поступило заявление от местного жителя 1969 года рождения, который сообщил, что его пасынок похитил у него золотые изделия и 70 тысяч рублей. Ущерб составил 184 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации МВД по РК, на место преступления выехали полицейские, которые оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 32-летний житель столицы.Похищенное имущество было изъято и частично возращено потерпевшему после проведенного обыска. Часть денег подозреваемый успел потратить на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему можно грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На данный момент мужчина заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаПодросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувьИзбил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, мвд по республике крым, керчь, новости крыма, происшествия, общество
Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи

В Крыму арестовали москвича по подозрению в ограблении отчима на 184 тысячи рублей

12:33 01.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Москвы подозревают в ограблении отчима из Керчи на крупную сумму. Молодой человек приехал на похороны матери и не поделил с отчимом наследство, сообщает МВД по Республике Крым.
"В полицию поступило заявление от местного жителя 1969 года рождения, который сообщил, что его пасынок похитил у него золотые изделия и 70 тысяч рублей. Ущерб составил 184 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
По информации МВД по РК, на место преступления выехали полицейские, которые оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 32-летний житель столицы.
"Подозреваемый рассказал, что на почве возникшего конфликта из-за наследства с отчимом он решил самостоятельно забрать у родственника деньги и золотые украшения, которые, по его мнению, после смерти матери принадлежат ему", - уточняют в полиции.
Похищенное имущество было изъято и частично возращено потерпевшему после проведенного обыска. Часть денег подозреваемый успел потратить на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему можно грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На данный момент мужчина заключен под стражу.
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