https://crimea.ria.ru/20240401/ne-podelili-nasledstvo-moskvicha-podozrevayut-v-ograblenii-otchima-v-kerchi--1136184836.html

Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи

Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи - РИА Новости Крым, 01.04.2024

Не поделили наследство: москвича подозревают в ограблении отчима в Керчи

Жителя Москвы подозревают в ограблении отчима из Керчи на крупную сумму. Молодой человек приехал на похороны матери и не поделил с отчимом наследство, сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T12:33

2024-04-01T12:33

2024-04-01T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Жителя Москвы подозревают в ограблении отчима из Керчи на крупную сумму. Молодой человек приехал на похороны матери и не поделил с отчимом наследство, сообщает МВД по Республике Крым."В полицию поступило заявление от местного жителя 1969 года рождения, который сообщил, что его пасынок похитил у него золотые изделия и 70 тысяч рублей. Ущерб составил 184 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации МВД по РК, на место преступления выехали полицейские, которые оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 32-летний житель столицы.Похищенное имущество было изъято и частично возращено потерпевшему после проведенного обыска. Часть денег подозреваемый успел потратить на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему можно грозить лишение свободы на срок до четырех лет. На данный момент мужчина заключен под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отцаПодросток в Крыму украл 150 тысяч у отца на одежду и обувьИзбил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, мвд по республике крым, керчь, новости крыма, происшествия, общество