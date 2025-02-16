https://crimea.ria.ru/20250216/iz-za-remonta-v-sevastopole-menyayut-skhemu-dvizheniya-transporta-1144008420.html

Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта

Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Из-за ремонта в Севастополе меняют схему движения транспорта

В Севастополе снова изменяют схему движения общественного транспорта из-за ремонта на ул. Адмирала Октябрьского. Как сообщает дирекция по развитию... РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T16:52

2025-02-16T16:52

2025-02-16T16:52

севастополь

транспорт

департамент транспорта севастополя

новости

общественный транспорт

ремонт дорог

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе снова изменяют схему движения общественного транспорта из-за ремонта на ул. Адмирала Октябрьского. Как сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной сети города, новая схема начнет действовать с 17 февраля.На сайте ГКУ "Дирекция" размещена информация об изменениях.При этом в ведомстве отмечено, что информация по отдельным маршрутам будет обновлена с учетом обращений пассажиров.Ранее стало известно, что в Севастополе начнется капитальный ремонт подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, который продлится около года. В этом месте невозможно проводить работы с реверсивным движением, поэтому улица будет перекрыта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, департамент транспорта севастополя, новости, общественный транспорт, ремонт дорог, логистика