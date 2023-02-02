https://crimea.ria.ru/20230202/v-krymu-retsidivist-izbil-i-ograbil-svoego-pozhilogo-ottsa-1126721584.html

В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца

В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца - РИА Новости Крым, 02.02.2023

В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца

Житель Симферополя предстанет перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T10:17

2023-02-02T10:17

2023-02-02T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным следствия, инцидент произошел прошлой осенью в селе Украинка. Приехав к своему пожилому отцу, мужчина избил его, забрал его имущество, паспорт и права, а также ключи от автомобиля "ГАЗ 3110". На этой же машине он скрылся с места преступления, однако был оперативно задержан.Как выяснилось, ранее он был дважды судим за совершение убийства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромЖитель Кубани пытался пересечь Крымский мост с фальшивыми правамиСбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешехода

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, общество