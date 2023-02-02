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В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца - РИА Новости Крым, 02.02.2023
В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
Житель Симферополя предстанет перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T10:17
2023-02-02T10:17
2023-02-02T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.По данным следствия, инцидент произошел прошлой осенью в селе Украинка. Приехав к своему пожилому отцу, мужчина избил его, забрал его имущество, паспорт и права, а также ключи от автомобиля "ГАЗ 3110". На этой же машине он скрылся с места преступления, однако был оперативно задержан.Как выяснилось, ранее он был дважды судим за совершение убийства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромЖитель Кубани пытался пересечь Крымский мост с фальшивыми правамиСбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешехода
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новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, общество
В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
Прокуратура: крымчанин избил и ограбил собственного отца – дело передано в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Житель Симферополя предстанет перед судом за грабеж и кражу документов у собственного отца, дело передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным следствия, инцидент произошел прошлой осенью в селе Украинка. Приехав к своему пожилому отцу, мужчина избил его, забрал его имущество, паспорт и права, а также ключи от автомобиля "ГАЗ 3110". На этой же машине он скрылся с места преступления, однако был оперативно задержан.
Как выяснилось, ранее он был дважды судим за совершение убийства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.
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