https://crimea.ria.ru/20250425/ukrainskie-pogranichniki-arestovali-sukhogruz-v-chernom-more-1145980484.html

Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море

Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море

Пограничная служба Украины сообщила о задержании в Черном море сухогруза, шедшего под флагом одной из азиатских стран. Информация об этом появилась в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T18:22

2025-04-25T18:22

2025-04-25T18:22

новости

черное море

происшествия

сухогруз

арест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пограничная служба Украины сообщила о задержании в Черном море сухогруза, шедшего под флагом одной из азиатских стран. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.По данным погранслужбы, судно было арестовано якобы во время проведения комплексных мер противодействия экономическим преступлениям России.Во время обыска на борту судна украинские пограничники изъяли навигационное оборудование и документы, якобы свидетельствующие о незаконной перевозке. Экипаж передан соответствующим органам для проведения процессуальных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, происшествия, сухогруз, арест