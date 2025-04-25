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Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море
Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море
Пограничная служба Украины сообщила о задержании в Черном море сухогруза, шедшего под флагом одной из азиатских стран. Информация об этом появилась в... РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T18:22
2025-04-25T18:22
2025-04-25T18:22
новости
черное море
происшествия
сухогруз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пограничная служба Украины сообщила о задержании в Черном море сухогруза, шедшего под флагом одной из азиатских стран. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.По данным погранслужбы, судно было арестовано якобы во время проведения комплексных мер противодействия экономическим преступлениям России.Во время обыска на борту судна украинские пограничники изъяли навигационное оборудование и документы, якобы свидетельствующие о незаконной перевозке. Экипаж передан соответствующим органам для проведения процессуальных действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, черное море, происшествия, сухогруз, арест
Украинские пограничники арестовали сухогруз в Черном море
В Черном море украинские пограничники арестовали сухогруз из Азии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Пограничная служба Украины сообщила о задержании в Черном море сухогруза, шедшего под флагом одной из азиатских стран. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным погранслужбы, судно было арестовано якобы во время проведения комплексных мер противодействия экономическим преступлениям России.
"В Черном море арестовано судно… Ходило под флагом одной из азиатских стран", – говорится в сообщении.
Во время обыска на борту судна украинские пограничники изъяли навигационное оборудование и документы, якобы свидетельствующие о незаконной перевозке. Экипаж передан соответствующим органам для проведения процессуальных действий.
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