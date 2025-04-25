https://crimea.ria.ru/20250425/diktant-pobedy-v-krymu-i-sevastopole-napisali-bolshe-30-tysyach-chelovek-1145974600.html

"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек

"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек - РИА Новости Крым, 25.04.2025

"Диктант Победы" в Крыму и Севастополе написали больше 30 тысяч человек

25 апреля в России и десятках стран мира прошел "Диктант Победы". В Крыму и Севастополе в нем приняли участие больше 30 тысяч человек. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T17:14

2025-04-25T17:14

2025-04-25T17:14

"диктант победы"

история

крым

севастополь

80 лет победы

новости крыма

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/19/1145977285_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2064707ce806a65c510384d60e5c705f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. 25 апреля в России и десятках стран мира прошел "Диктант Победы". В Крыму и Севастополе в нем приняли участие больше 30 тысяч человек. Об этом сообщают в Госсовете республики и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На полуострове организовали больше 470 закрытых и девять открытых площадок, одна из них – у стен крымского парламента. Участники отвечали на вопросы, посвященные важнейшим сражениям, героям, наградам и культурным памятникам военных лет. Впервые, по данным госсовета, в тест были включены задания, касающиеся событий специальной военной операции. Они составили около четверти от общего числа вопросов.По словам председателя Комитета Государственного Совета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимира Бобкова, включение этих вопросов позволяет провести историческую параллель между подвигами прошлого и героизмом настоящего.На центральной площадке у здания парламента участие в диктанте приняли Герой России Антон Старостин, депутаты Госсовета Владимир Бобков и Елена Емельянова, представители Симферопольского горсовета, госкомитета по делам молодежи, "Молодой гвардии", Крымского историко-патриотического центра "Истина", а также многочисленные молодежные организации, сообщили в пресс-службе палаты.В Севастополе участие в "Диктанте Победы" приняли больше 20 тысяч человек – как очно, так и в онлайн-формате. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что перед началом мероприятия провели телемост с Музеем Победы в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мираКрым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"Подвиги героев СВО будут изучать в школах с 2026 года

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"диктант победы", история, крым, севастополь, 80 лет победы, новости крыма, новости севастополя, общество