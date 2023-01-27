https://crimea.ria.ru/20230127/v-sevastopole-bezdomnyy-vorvalsya-v-dom-pensionerki-i-udaril-ee-toporom-1126623844.html

В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором

В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором - РИА Новости Крым, 27.01.2023

В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором

В Севастополе 65-летний мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T16:24

2023-01-27T16:24

2023-01-27T16:24

крым

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657939_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_be6b355ab577a140255f1f81fdda3032.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, в ноябре прошлого года нетрезвый мужчина ночью ворвался в один из домов села Верхнесадовое и потребовал у проживающей в нем 74-летней женщины деньги. Пенсионерка отказала. Тогда он ударил ее топором по голове, забрал все деньги из сумочки и сбежал. Пострадавшую госпитализировали.Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением его передали в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублейСбил и переехал: москвич ответит за убийство незнакомца в КрымуСевастополец с топором вышел на коммунальщиков

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия