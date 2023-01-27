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В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором
В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором - РИА Новости Крым, 27.01.2023
В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором
В Севастополе 65-летний мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T16:24
2023-01-27T16:24
крым
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, в ноябре прошлого года нетрезвый мужчина ночью ворвался в один из домов села Верхнесадовое и потребовал у проживающей в нем 74-летней женщины деньги. Пенсионерка отказала. Тогда он ударил ее топором по голове, забрал все деньги из сумочки и сбежал. Пострадавшую госпитализировали.Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением его передали в суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма убил пожилую знакомую из-за 500 рублейСбил и переехал: москвич ответит за убийство незнакомца в КрымуСевастополец с топором вышел на коммунальщиков
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топором

В Севастополе бездомный ворвался в дом к пенсионерке и ударил ее топором - дело в суде

16:24 27.01.2023
 
© Фото: pixabay.comТопор
Топор
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе 65-летний мужчина без определенного места жительства предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, в ноябре прошлого года нетрезвый мужчина ночью ворвался в один из домов села Верхнесадовое и потребовал у проживающей в нем 74-летней женщины деньги. Пенсионерка отказала. Тогда он ударил ее топором по голове, забрал все деньги из сумочки и сбежал. Пострадавшую госпитализировали.
Правоохранители оперативно вычислили злоумышленника и задержали его. Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением его передали в суд для рассмотрения по существу.
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КрымСевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
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