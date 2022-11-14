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Севастополец с топором вышел на коммунальщиков - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
Севастополец с топором вышел на коммунальщиков - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Севастополец с топором вышел на коммунальщиков
В Севастополе местный житель угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T18:08
2022-11-14T18:08
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел утром на улице Нефедова, куда приехали сотрудники коммунальной службы, чтобы спилить аварийное дерево.Сначала конфликт у коммунальщиков произошел с жительницей расположенного рядом дома. После к перепалке подключился ее нетрезвый сожитель, причем вышел он не с пустыми руками, сообщили правоохранители.Опасаясь за свою безопасность, один из сотрудников коммунальной службы набрал номер полиции. Правоохранители прибыли быстро, приняв "атаку" разбуянившегося жителя на себя. Дебошира задержали, топор отобрали."По факту угроз расправой и оскорблений в адрес сотрудников полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", – уточнили в полиции.Ранее житель Севастополя с топором напал на соседку пенсионерку ради денег на выпивку.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, происшествия
Севастополец с топором вышел на коммунальщиков

В Севастополе нетрезвый местный житель угрожал коммунальщикам топором

18:08 14.11.2022
 
© Фото: pixabay.comТопор
Топор
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Инцидент произошел утром на улице Нефедова, куда приехали сотрудники коммунальной службы, чтобы спилить аварийное дерево.
Сначала конфликт у коммунальщиков произошел с жительницей расположенного рядом дома. После к перепалке подключился ее нетрезвый сожитель, причем вышел он не с пустыми руками, сообщили правоохранители.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с топором в руках стал угрожать работникам предприятия расправой", – рассказали в ведомстве.
Опасаясь за свою безопасность, один из сотрудников коммунальной службы набрал номер полиции. Правоохранители прибыли быстро, приняв "атаку" разбуянившегося жителя на себя. Дебошира задержали, топор отобрали.
"По факту угроз расправой и оскорблений в адрес сотрудников полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", – уточнили в полиции.
Ранее житель Севастополя с топором напал на соседку пенсионерку ради денег на выпивку.
 
СевастопольПроисшествия
 
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