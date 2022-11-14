https://crimea.ria.ru/20221114/sevastopolets-s-toporom-vyshel-na-kommunalschikov-1125365359.html

Севастополец с топором вышел на коммунальщиков

Севастополец с топором вышел на коммунальщиков - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Севастополец с топором вышел на коммунальщиков

В Севастополе местный житель угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T18:08

2022-11-14T18:08

2022-11-14T18:08

севастополь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/19/1118657939_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_be6b355ab577a140255f1f81fdda3032.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель угрожал топором работникам коммунальной службы и оскорблял полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Инцидент произошел утром на улице Нефедова, куда приехали сотрудники коммунальной службы, чтобы спилить аварийное дерево.Сначала конфликт у коммунальщиков произошел с жительницей расположенного рядом дома. После к перепалке подключился ее нетрезвый сожитель, причем вышел он не с пустыми руками, сообщили правоохранители.Опасаясь за свою безопасность, один из сотрудников коммунальной службы набрал номер полиции. Правоохранители прибыли быстро, приняв "атаку" разбуянившегося жителя на себя. Дебошира задержали, топор отобрали."По факту угроз расправой и оскорблений в адрес сотрудников полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", – уточнили в полиции.Ранее житель Севастополя с топором напал на соседку пенсионерку ради денег на выпивку.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия