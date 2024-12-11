https://crimea.ria.ru/20241211/kak-proydet-100-letniy-yubiley-arteka-1142566061.html

Как пройдет 100-летний юбилей "Артека"

Как пройдет 100-летний юбилей "Артека" - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Как пройдет 100-летний юбилей "Артека"

В следующем году Международному детскому центру "Артеку" исполнится 100 лет. Как пройдет юбилейный год, рассказали в Минпросвещения России. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T22:35

2024-12-11T22:35

2024-12-11T22:35

100-летие "артека"

мдц "артек"

крым

новости крыма

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В следующем году Международному детскому центру "Артеку" исполнится 100 лет. Как пройдет юбилейный год, рассказали в Минпросвещения России.Он также уточнил, что гостей детского центра ждут научно-технологические, спортивные и культурные мероприятия, увлекательные экопроекты.Кульминацией станет фестиваль "Пусть всегда будет солнце". Также будет открыт новый детский лагерь "Солнечный".В Госдуме уже проходит выставка под названием ""Артек" — 100 лет детского счастья".Кроме того, 100-летию "Артека" будет посвящено одно из занятий "Разговоры о важном", а знаменитые артековские песни прозвучат в школах в рамках проекта "Мелодии вместо звонков".Праздничные мероприятия пройдут практически во всех регионах, детских лагерях, центрах, а в Москве состоится большой концерт в честь 100-летия "Артека".Кроме того, в юбилейный год состоятся показ документального фильма об "Артеке" и премьера художественного фильма ""Артек". Большое путешествие: 1812"."За последние 10 лет детский лагерь принял более 10 000 детей из 105 стран мира.Число людей, которые побывали в "Артеке", составляет на сегодняшний день 1 812 674 человек. Ежегодно "Артек" посещают более 44 000 детей, из них в летние смены – 12 000", - приводят цифры в Минпросвещения.9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

100-летие "артека", мдц "артек", крым, новости крыма, дмитрий чернышенко