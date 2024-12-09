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В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"
В Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья", посвященная 100-летию международного детского центра, сообщает Минпросвещения России РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T22:22
2024-12-09T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья", посвященная 100-летию международного детского центра, сообщает Минпросвещения РоссииВ экспозиции представлены презентационные материалы, более 70 фотографий разных исторических периодов и другие экспонаты.Как отметил замминистра Минпросвещения Александр Бугаев, весь следующий год 100-летия "Артека" посвящает детскому отдыху и оздоровлению, объявляя его для системы образования Годом детского отдыха и оздоровления.Экскурсию по фотовыставке для гостей провели ребята и вожатые детского центра. На ней можно увидеть, как развивался "Артек". Экспонаты сопровождаются справочным материалом, где представлены основные факты из истории детского центра.На светодиодном экране были показаны видеоролики об "Артеке", а на интерактивной панели можно было посмотреть видеофильм о системе отбора ребят в международный детский центр.Работа экспозиции продлится в Госдуме до 13 декабря.9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаДети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, новости крыма, мдц "артек", 100-летие "артека", минпросвещения рф, государственная дума рф, детский отдых, отдых в крыму
В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

Фотовыставка в честь 100-летия международного детского центра "Артек" открылась в Госдуме

22:22 09.12.2024
 
© Министерство просвещения Российской ФедерацииВ Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья"
В Госдуме открылась фотовыставка Артек – сто лет детского счастья
© Министерство просвещения Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья", посвященная 100-летию международного детского центра, сообщает Минпросвещения России
В экспозиции представлены презентационные материалы, более 70 фотографий разных исторических периодов и другие экспонаты.
Как отметил замминистра Минпросвещения Александр Бугаев, весь следующий год 100-летия "Артека" посвящает детскому отдыху и оздоровлению, объявляя его для системы образования Годом детского отдыха и оздоровления.
"Артек" – это не просто детский центр. Это то место, где воспитывается будущее нашей страны, наше подрастающее поколение. Это, прежде всего, система воспитания, которая зиждется на исторических традициях системы образования нашей страны", – сказал замминистра.
Экскурсию по фотовыставке для гостей провели ребята и вожатые детского центра. На ней можно увидеть, как развивался "Артек". Экспонаты сопровождаются справочным материалом, где представлены основные факты из истории детского центра.
На светодиодном экране были показаны видеоролики об "Артеке", а на интерактивной панели можно было посмотреть видеофильм о системе отбора ребят в международный детский центр.
Работа экспозиции продлится в Госдуме до 13 декабря.
9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.
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НовостиНовости КрымаМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Минпросвещения РФГосударственная Дума РФДетский отдыхОтдых в Крыму
 
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