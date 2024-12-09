https://crimea.ria.ru/20241209/v-gosdume-otkrylas-vystavka-v-chest-100-letiya-arteka-1142506505.html

В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека" - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В Госдуме открылась выставка в честь 100-летия "Артека"

В Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья", посвященная 100-летию международного детского центра, сообщает Минпросвещения России РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T22:22

2024-12-09T22:22

2024-12-09T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Госдуме открылась фотовыставка "Артек" – сто лет детского счастья", посвященная 100-летию международного детского центра, сообщает Минпросвещения РоссииВ экспозиции представлены презентационные материалы, более 70 фотографий разных исторических периодов и другие экспонаты.Как отметил замминистра Минпросвещения Александр Бугаев, весь следующий год 100-летия "Артека" посвящает детскому отдыху и оздоровлению, объявляя его для системы образования Годом детского отдыха и оздоровления.Экскурсию по фотовыставке для гостей провели ребята и вожатые детского центра. На ней можно увидеть, как развивался "Артек". Экспонаты сопровождаются справочным материалом, где представлены основные факты из истории детского центра.На светодиодном экране были показаны видеоролики об "Артеке", а на интерактивной панели можно было посмотреть видеофильм о системе отбора ребят в международный детский центр.Работа экспозиции продлится в Госдуме до 13 декабря.9 ноября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Международного детского центра "Артек" в 2025 году. Подготовку к юбилею начали тогда же, для чего в правительстве был создан оргкомитет, председателем которого стала Татьяна Голикова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаДети из Белгородской области стали победителями конкурса в "Артеке"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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