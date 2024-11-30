https://crimea.ria.ru/20241130/artekovtsy-sobrali-bolee-220-kilogrammov-olivok-dlya-boytsov-svo-1142266936.html

Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО

Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО

Воспитанники детского международного центра "Артек" собрали более 220 килограммов оливок для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T10:32

2024-11-30T10:32

2024-11-30T10:32

крым

мдц "артек"

дети

помощь бойцам сво

гуманитарная помощь

выращивание оливок в крыму

оливки

новости крыма

никитский ботанический сад

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1e/1142266824_0:0:1013:570_1920x0_80_0_0_dabe2fb64599725346d2ee43e21b0f37.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воспитанники детского международного центра "Артек" собрали более 220 килограммов оливок для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба центра.Акция прошла в рамках традиционного праздника сбора урожая оливок, в ней приняли участие ребята из разных лагерей.МДЦ "Артек" регулярно помогает бойцам Вооруженных сил РФ: проводят сбор средств для закупки беспилотников, отправляют военнослужащим посылки, принимают на отдых и обучение детей ветеранов и погибших бойцов СВО.Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.Свою историю международный детский центр ведет с 16 июня 1925 года. С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год.В рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом "Защитники Отечества" в детском центре организованы отдых и оздоровление детей ветеранов и погибших участников специальной военной операции. Кроме того, разрабатываются совместные проекты по образованию и патриотическому воспитанию детей и молодежи во всех регионах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

https://crimea.ria.ru/20241117/obedy-spetsnaznacheniya-v-krymu-volontery-pridumali-super-edu-dlya-fronta-1141866317.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", дети, помощь бойцам сво, гуманитарная помощь, выращивание оливок в крыму, оливки, новости крыма, никитский ботанический сад, общество, патриотическое воспитание