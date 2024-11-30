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Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
Воспитанники детского международного центра "Артек" собрали более 220 килограммов оливок для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T10:32
2024-11-30T10:32
крым
мдц "артек"
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оливки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воспитанники детского международного центра "Артек" собрали более 220 килограммов оливок для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба центра.Акция прошла в рамках традиционного праздника сбора урожая оливок, в ней приняли участие ребята из разных лагерей.МДЦ "Артек" регулярно помогает бойцам Вооруженных сил РФ: проводят сбор средств для закупки беспилотников, отправляют военнослужащим посылки, принимают на отдых и обучение детей ветеранов и погибших бойцов СВО.Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.Свою историю международный детский центр ведет с 16 июня 1925 года. С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год.В рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом "Защитники Отечества" в детском центре организованы отдых и оздоровление детей ветеранов и погибших участников специальной военной операции. Кроме того, разрабатываются совместные проекты по образованию и патриотическому воспитанию детей и молодежи во всех регионах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
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крым, мдц "артек", дети, помощь бойцам сво, гуманитарная помощь, выращивание оливок в крыму, оливки, новости крыма, никитский ботанический сад, общество, патриотическое воспитание
Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО

В "Артеке" дети собрали 223 килограмма оливок для участников спецоперации

10:32 30.11.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Воспитанники детского международного центра "Артек" собрали более 220 килограммов оливок для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба центра.
Акция прошла в рамках традиционного праздника сбора урожая оливок, в ней приняли участие ребята из разных лагерей.
"Дети вместе собрали 223 килограмма оливок, которые отправят в Никитский ботанический сад, где специалисты их законсервируют и упакуют. Готовый продукт передадут участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.
МДЦ "Артек" регулярно помогает бойцам Вооруженных сил РФ: проводят сбор средств для закупки беспилотников, отправляют военнослужащим посылки, принимают на отдых и обучение детей ветеранов и погибших бойцов СВО.
Международный детский центр "Артек", находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.
Свою историю международный детский центр ведет с 16 июня 1925 года. С 2014 года, после перехода Крыма в состав Российской Федерации, "Артек" стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год.
В рамках соглашения о сотрудничестве с Государственным фондом "Защитники Отечества" в детском центре организованы отдых и оздоровление детей ветеранов и погибших участников специальной военной операции. Кроме того, разрабатываются совместные проекты по образованию и патриотическому воспитанию детей и молодежи во всех регионах страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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