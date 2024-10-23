https://crimea.ria.ru/20241023/bolee-1000-detey-iz-68-stran-priekhali-v-artek-etim-letom-1141280480.html
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом
Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T09:36
2024-10-23T09:36
2024-10-23T09:36
мдц "артек"
крым
новости крыма
дети
детский отдых
отдых в крыму
константин федоренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139761934_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b19a714e7b781167e55b13d8127e9db6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МДЦ.Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Директор МДЦ Константин Федоренко подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции и другие препятствия, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" принял более 300 тысяч детей.За прошедшее десятилетие в МДЦ проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий.В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
https://crimea.ria.ru/20241012/v-glavnoy-roli-artek-v-krymu-snimayut-detskiy-film-1141038959.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139761934_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1914b62af18fab2b64f47e5b52c18333.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мдц "артек", крым, новости крыма, дети, детский отдых, отдых в крыму, константин федоренко
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом
Центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МДЦ.
"За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств", - говорится в сообщении.
Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.
Директор МДЦ Константин Федоренко подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции и другие препятствия, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" принял более 300 тысяч детей.
За прошедшее десятилетие в МДЦ проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий.
В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный
". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.
К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный"
. Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.
Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: