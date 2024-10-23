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Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом
Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T09:36
2024-10-23T09:36
мдц "артек"
крым
новости крыма
дети
детский отдых
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МДЦ.Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Директор МДЦ Константин Федоренко подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции и другие препятствия, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" принял более 300 тысяч детей.За прошедшее десятилетие в МДЦ проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий.В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мдц "артек", крым, новости крыма, дети, детский отдых, отдых в крыму, константин федоренко
Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом

Центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира

09:36 23.10.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В Международном детском центре "Артек" прошел автопробег "Под флагом единым!"
В Международном детском центре Артек прошел автопробег Под флагом единым!
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МДЦ.
"За период летней оздоровительной кампании 2024 года Международный детский центр "Артек" принял на отдых 12 073 ребенка, из них 1 015 детей из 68 иностранных государств", - говорится в сообщении.
Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.
Директор МДЦ Константин Федоренко подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции и другие препятствия, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" принял более 300 тысяч детей.
За прошедшее десятилетие в МДЦ проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий.
В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.
К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.
Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.
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МДЦ "Артек"КрымНовости КрымадетиДетский отдыхОтдых в КрымуКонстантин Федоренко
 
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