https://crimea.ria.ru/20241023/bolee-1000-detey-iz-68-stran-priekhali-v-artek-etim-letom-1141280480.html

Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом

Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом

Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T09:36

2024-10-23T09:36

2024-10-23T09:36

мдц "артек"

крым

новости крыма

дети

детский отдых

отдых в крыму

константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" в Крыму этим летом посетили более тысячи детей из 68 стран мира, в том числе США и государств Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МДЦ.Как уточнили в центре, "Артек" этим летом посещали ребята из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и других европейских, африканских и азиатских стран.Директор МДЦ Константин Федоренко подчеркнул, что несмотря ни на какие санкции и другие препятствия, "Артек" будет всегда открыт для детей со всего мира.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после воссоединения Крыма с Россией "Артек" принял более 300 тысяч детей.За прошедшее десятилетие в МДЦ проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий.В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

https://crimea.ria.ru/20241012/v-glavnoy-roli-artek-v-krymu-snimayut-detskiy-film-1141038959.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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