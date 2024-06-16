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"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией
"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 16.06.2024
"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией
После воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T10:44
2024-06-16T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. После воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении в честь 99-летия со дня основания МДЦ.Аксенов также добавил, что за прошедшее десятилетие в "Артеке" проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий. Также сегодня в детском центре большое внимание уделяется патриотическому воспитанию."Главные ценности для каждого артековца вот уже почти век остаются неизменными: дружба и взаимовыручка, честность, ответственность и любовь к Родине. Это самый крепкий фундамент будущего", - добавил глава республики.В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет190 тысяч детей примут летом детские лагеря КрымаОпыт Крыма и "Артека" поможет Херсонщине воспитывать молодежь
https://crimea.ria.ru/20240409/artekovtsy-stali-soavtorami-knigi-o-molodogvardeytsakh-donbassa-1136408590.html
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крым, мдц "артек", дети, отдых, детский отдых, оздоровление детей в крыму, сергей аксенов, новости крыма
"Артек" принял более 300 тысяч детей после воссоединения Крыма с Россией

"Артек" принял более 300 тысяч детей за период нахождения Крыма в составе РФ – Аксенов

10:44 16.06.2024
 
© МДЦ АртекАкция ко Дню воссоединения с новыми территориями
Акция ко Дню воссоединения с новыми территориями
© МДЦ Артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. После воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр "Артек" принял более 300 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в поздравительном обращении в честь 99-летия со дня основания МДЦ.
"Вечно юному "Артеку" исполняется 99 лет… Воссоединение Крыма с Россией ознаменовало новую эпоху в истории лагеря. С 2014 по 2023 год наш уникальный детский центр принял более 300 тысяч детей", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Аксенов также добавил, что за прошедшее десятилетие в "Артеке" проведена колоссальная работа по модернизации инфраструктуры, обновлению материальной базы, внедрению инновационных образовательных технологий. Также сегодня в детском центре большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.
"Главные ценности для каждого артековца вот уже почти век остаются неизменными: дружба и взаимовыручка, честность, ответственность и любовь к Родине. Это самый крепкий фундамент будущего", - добавил глава республики.
В мае этого года в "Артеке" завершилось благоустройство территории лагеря "Кипарисный". Там созданы прогулочные зоны с местами для отдыха, установлены лавочки, проложены новые дорожки и асфальт. Также завершена реконструкция здания молочной кухни, которое специалисты преобразовали в медицинский блок.
К 100-летнемю юбилею Международного детского центра, которое будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.
Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею, который будут отмечать в 2025 году, запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.
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