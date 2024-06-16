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Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Фотоленты
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Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет
Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет
Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все,... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T07:37
2024-06-16T07:37
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Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем.• Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки.• Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом.• 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки.• Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич.• В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие.• 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции. • На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др; • Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
https://crimea.ria.ru/20240427/novyy-lager-v-arteke-otkroyut-sleduyuschim-letom-1136907267.html
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4.7
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мдц "артек", крым, новости крыма, крым курортный, детский отдых, детские лагеря в крыму, праздники и памятные даты
Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет

Международный детский центр "Артек" празднует 99-летие

07:37 16.06.2024
 
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"Дети в Артеке
Дети в Артеке
© Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем.
• Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки.
• Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом.
• 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки.
• Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич.
• В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие.
• 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международный детский центр "Артек" отмечает 99-летие со дня основания.

Артек
1 из 12

Международный детский центр "Артек" отмечает 99-летие со дня основания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

Космонавт Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек, 1963 год
2 из 12

Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

© РИА Новости
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...главы государств,

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев во время посещения международного детского пионерского лагеря Артек в Крыму.
3 из 12

...главы государств,

© РИА Новости . РИА Новости
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© РИА Новости . A. Givental / Перейти в фотобанк

...да и просто друзья со всего света.

Советские и индийские дети на прогулке по Черному морю, 1968 год
4 из 12

...да и просто друзья со всего света.

© РИА Новости . A. Givental
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

Артек
5 из 12

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре Артек
6 из 12
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

Артек
7 из 12

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

Артек
8 из 12

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© пресс-служба МДЦ "Артек"

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" – тематическая.

Столовая Теремок в МДЦ Артек
9 из 12

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" – тематическая.

© пресс-служба МДЦ "Артек"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

Артек
10 из 12

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

Артек
11 из 12

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

Артек
12 из 12

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 12

Международный детский центр "Артек" отмечает 99-летие со дня основания.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 12

Крупнейший детский лагерь СССР, куда к детям приезжали люди-легенды...

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 12

...главы государств,

© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 12

...да и просто друзья со всего света.

© РИА Новости . A. Givental
Перейти в фотобанк
5 из 12

С 2014 года "Артек" проживает глобальную перезагрузку.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 12
Российский триколор длиной в тысячу метров развернули в Международном детском центре "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 12

Сейчас в "Артеке" отдыхают дети из всех 89 субъектов России.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 12

Здесь дружат, занимаются спортом, учатся в удивительной школе и соревнуются во всем дети со всей России и 35 других других стран.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 12

Современные корпуса, спорткомплекс, бассейн, и многое другое, каждая смена в "Артеке" – тематическая.

© пресс-служба МДЦ "Артек"
10 из 12

За год это 15 смен, за которые лагерь посещают 45 тысяч детей.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 12

Путин поручил готовиться к празднованию 100-летия "Артека" в 2025 году

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 12

Открывались обновленные корпуса лагерей, идет строительство инновационного лагеря "Солнечный", который не имеет мировых аналогов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
• На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др;
• Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
Константин Федоренко и Сергей Аксенов
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