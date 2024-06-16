Почти век в фактах и фотоснимках – "Артеку" 99 лет

Сейчас это крупнейший международный детский центр, а в советские годы – визитная карточка пионерии. В День рождения лагеря, в который мечтают попасть все, публикуем интересные факты о нем.• Название получил по месторасположению: в урочище Артек на берегу одноименной реки.• Изначально лагерь был основан как санаторий для детей, страдающих туберкулезом.• 16 июня 1925 года (дата открытия) Артек представлял собой четыре больших брезентовых палатки.• Никита Хрущев Артек недолюбливал. Во времена председательства в Совмине УССР он считал лагерь "буржуазным курортом". "Я против всяких артековцев", – заявлял Никита Сергеевич.• В разные годы лагерь посетили Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Джавахарлал Неру, Бенджамин Спок, Валентина Терешкова, Лев Яшин, Саманта Смит и другие.• 9 февраля 1945 года артековцы приветствовали участников Ялтинской конференции. • На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др; • Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
• На территории лагеря сняли немало фильмов: "Новый Гулливер", "Ура, у нас каникулы!", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Десять негритят" и др;
• Каша "Артек" была разработана по приказу Наркомздрава СССР к открытию лагеря. Каша из пшеничной крупы должна была благодатно влиять на здоровье пионеров и укреплять его не хуже теплого крымского климата.
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