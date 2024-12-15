На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства
На место крушения танкеров в Керченском проливе направлена рабочая группа Росрыболовства
22:30 15.12.2024 (обновлено: 22:33 15.12.2024)
© Скриншот с видео очевидцаДва судна терпят бедствие в Керченском проливе
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для анализа обстановки после ЧП с двумя танкерами "Волгонефть".
Руководитель ведомства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировать ситуацию.
"Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам", – сказано в сообщении Росрыболовства.
Ранее Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП. Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой Правительства РФ, подчеркнули в ведомстве.
Трагедия в Керченском проливе
В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.
Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.
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