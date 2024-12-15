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На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства
На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства - РИА Новости Крым, 15.12.2024
На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства
Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T22:30
2024-12-15T22:33
росрыболовство
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
керченский пролив
танкер
экология
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для анализа обстановки после ЧП с двумя танкерами "Волгонефть".Руководитель ведомства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировать ситуацию.Ранее Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП. Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой Правительства РФ, подчеркнули в ведомстве.Трагедия в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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росрыболовство, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, керченский пролив, танкер, экология, происшествия
На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства

На место крушения танкеров в Керченском проливе направлена рабочая группа Росрыболовства

22:30 15.12.2024 (обновлено: 22:33 15.12.2024)
 
© Скриншот с видео очевидцаДва судна терпят бедствие в Керченском проливе
Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для анализа обстановки после ЧП с двумя танкерами "Волгонефть".
Руководитель ведомства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировать ситуацию.

"Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды. После нормализации погоды и окончания ликвидации последствий аварии будет дана оценка ущерба, нанесенного водным биоресурсам", – сказано в сообщении Росрыболовства.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП. Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой Правительства РФ, подчеркнули в ведомстве.

Трагедия в Керченском проливе

В воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.
Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.
Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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РосрыболовствоТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовостиКерченский проливТанкерЭкологияПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
22:30На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства
21:55ЧП с танкерами в Керченском проливе и освобождение сел: главное за день
21:31Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ
21:19Смертельное ДТП на Евпаторийской трассе - иномарка сбила пешехода
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20:51Как быть в курсе новостей и не сойти с ума – 6 советов психиатра
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19:33Эвакуацию экипажа танкера в Керченском проливе приостановили
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18:41Некустарщина: как в Крыму старший лейтенант Евтюшина делает колбасу
18:02Новая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделю
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
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16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
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