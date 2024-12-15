https://crimea.ria.ru/20241215/na-mesto-krusheniya-tankerov-volgoneft-napravlena-gruppa-rosrybolovstva-1142637541.html

На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства

На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства - РИА Новости Крым, 15.12.2024

На место крушения танкеров "Волгонефть" направлена группа Росрыболовства

Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T22:30

2024-12-15T22:30

2024-12-15T22:33

росрыболовство

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

новости

керченский пролив

танкер

экология

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет постоянный мониторинг и анализ обстановки в Керченском проливе. Росрыболовство создало рабочую группу для анализа обстановки после ЧП с двумя танкерами "Волгонефть".Руководитель ведомства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проанализировать ситуацию.Ранее Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП. Росрыболовство будет действовать в контакте с рабочей группой Правительства РФ, подчеркнули в ведомстве.Трагедия в Керченском проливеВ воскресенье в Керченском проливе потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 14 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж также из 14 человек, сообщили в Морспасслужбе. Из-за сильного шквалистого ветра и волнения моря до 7 балов суда получили повреждения и запросили помощь. В республиканском главке МЧС России сообщили, что Танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.Как стало известно позже, с танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, еще один погиб. По факту крушения танкеров в Керченском проливе СК по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела.Затем стало известно, что 14 членов экипажа "Волгонефть 239" эвакуируют, судно находится на мели возле Тамани.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росрыболовство, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, керченский пролив, танкер, экология, происшествия