https://crimea.ria.ru/20250409/aksenov-predlozhil-obyavit-vygovory-glavam-vsekh-munitsipalitetov-kryma-1145542831.html

Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма

Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 09.04.2025

Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а... РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T13:24

2025-04-09T13:24

2025-04-09T13:26

сергей аксенов

крым

новости крыма

владимир константинов

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Взыскания снимут только в случае, если все замечания по работе будут устранены, а вопросы граждан будут решаться органами власти в рабочем режиме. Кроме того, глава республики обсудил с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым факты недобросовестного исполнения депутатами разного уровня своих обязанностей. Речь шла о выстраивании рабочих контактов для решения вопросов жителей на местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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