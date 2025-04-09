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Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 09.04.2025
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Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма
Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 09.04.2025
Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а... РИА Новости Крым, 09.04.2025
2025-04-09T13:24
2025-04-09T13:26
сергей аксенов
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новости крыма
владимир константинов
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Взыскания снимут только в случае, если все замечания по работе будут устранены, а вопросы граждан будут решаться органами власти в рабочем режиме. Кроме того, глава республики обсудил с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым факты недобросовестного исполнения депутатами разного уровня своих обязанностей. Речь шла о выстраивании рабочих контактов для решения вопросов жителей на местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, крым, новости крыма, владимир константинов, жкх крыма и севастополя
Аксенов пригрозил выговорами главам всех муниципалитетов Крыма

В Крыму объявят выговоры главам всех муниципалитетов за невыполненные поручения - Аксенов

13:24 09.04.2025 (обновлено: 13:26 09.04.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил объявить выговоры главам всех муниципалитетов республики за невыполненные поручения по работе с управляющими компаниями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Принято решение обратиться к депутатам городских и районных советов с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и объявлении выговоров главам администраций всех муниципальных образований республики за неудовлетворительную организацию работы в рамках данных ранее поручений по выстраиванию коммуникации с председателями МКД и работе с управляющими организациями, а также за неисполнение кассового плана за первый квартал 2025 года", - говорится в сообщении.
Взыскания снимут только в случае, если все замечания по работе будут устранены, а вопросы граждан будут решаться органами власти в рабочем режиме.
Кроме того, глава республики обсудил с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым факты недобросовестного исполнения депутатами разного уровня своих обязанностей. Речь шла о выстраивании рабочих контактов для решения вопросов жителей на местах.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаВладимир КонстантиновЖКХ Крыма и Севастополя
 
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