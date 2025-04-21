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Затяжная магнитная буря движется к Земле - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Затяжная магнитная буря движется к Земле
Затяжная магнитная буря движется к Земле - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Затяжная магнитная буря движется к Земле
Во вторник на Землю обрушится магнитная буря, которая будет бушевать два дня, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T20:54
2025-04-21T20:54
новости
магнитные бури
земля
космос
институт солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник на Землю обрушится магнитная буря, которая будет бушевать два дня, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По данным ученых, неспокойной космическая погода станет во вторник в полдень, однако до 18 часов геомагнитное волнение не будет достигать серьезных значений. Буря уровня G1 разразится в 18 часов, постепенно ее сила будет расти и к полуночи достигнет мощности G2.Ураган такой силы продолжит бушевать до трех часов ночи 23 апреля. Далее до 6 часов утра ученые предполагают снижение магнитной активности, с 6 до 9 часов среды прогнозируется новый мощный удар. Затем в течение дня – снова слабые возмущения, не достигающие штормовых значений.В соответствии с дальнейшим прогнозом лаборатории следующие магнитные бури ожидаются 2, 5, 6 и 7 мая.В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 годуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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новости, магнитные бури, земля, космос, институт солнечно-земной физики
Затяжная магнитная буря движется к Земле

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю во вторник

20:54 21.04.2025
 
© NASA/ Scott KellyВид Земли снятый с Международной космической станции
Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA/ Scott Kelly
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Во вторник на Землю обрушится магнитная буря, которая будет бушевать два дня, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По данным ученых, неспокойной космическая погода станет во вторник в полдень, однако до 18 часов геомагнитное волнение не будет достигать серьезных значений. Буря уровня G1 разразится в 18 часов, постепенно ее сила будет расти и к полуночи достигнет мощности G2.
Ураган такой силы продолжит бушевать до трех часов ночи 23 апреля. Далее до 6 часов утра ученые предполагают снижение магнитной активности, с 6 до 9 часов среды прогнозируется новый мощный удар. Затем в течение дня – снова слабые возмущения, не достигающие штормовых значений.
В соответствии с дальнейшим прогнозом лаборатории следующие магнитные бури ожидаются 2, 5, 6 и 7 мая.
В период магнитных бурь необходимо нормально отдыхать, питаться. В эти дни лучше отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но и не забывать про минимальные упражнения, которые желательно выполнять каждое утро, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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НовостиМагнитные буриЗемлякосмосИнститут солнечно-земной физики
 
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