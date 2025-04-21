Рейтинг@Mail.ru
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250421/velosipedist-v-sevastopole-vrezalsya-v-ogradu-i-pogib-1145845336.html
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
В Севастополе велосипедист влетел в пешеходное ограждение и погиб. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас правоохранители устанавливают его личность. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T21:16
2025-04-21T19:29
севастополь
новости севастополя
полиция
происшествия
велосипед
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145845169_0:0:1279:720_1920x0_80_0_0_d05fb83a51c75856eaed8e5a0676f79f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе велосипедист влетел в пешеходное ограждение и погиб. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас правоохранители устанавливают его личность.По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник около 12 часов дня в районе дома № 14 по улице Олега Кошевого. На закруглении дороги водитель электровелосипеда Kugoo не справился с управлением, врезался сначала в бордюр, а затем в металлическое ограждение, а потом перевернулся.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП и устанавливают личность погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе насмерть сбили пешехода на трассеВодитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаЖуткое ДТП на Кубани: погибли три человека
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145845169_192:0:1152:720_1920x0_80_0_0_137c27ba6381d2f24b4d451a7855e7ae.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, полиция, происшествия, велосипед
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб

В Севастополе велосипедист врезался в ограду и погиб – МВД

21:16 21.04.2025
 
© Полиция СевастополяВелосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе велосипедист влетел в пешеходное ограждение и погиб. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас правоохранители устанавливают его личность.
По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник около 12 часов дня в районе дома № 14 по улице Олега Кошевого. На закруглении дороги водитель электровелосипеда Kugoo не справился с управлением, врезался сначала в бордюр, а затем в металлическое ограждение, а потом перевернулся.
"В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП и устанавливают личность погибшего.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сакском районе насмерть сбили пешехода на трассе
Водитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе Крыма
Жуткое ДТП на Кубани: погибли три человека
 
СевастопольНовости СевастополяПолицияПроисшествияВелосипед
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
21:33Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
21:31В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили
21:16Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб
20:54Затяжная магнитная буря движется к Земле
20:32Побережье Севастополя очищают от мазута паром
20:11Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками
19:56В Севастополе молодым ученым будут платить стипендию 50 тысяч в месяц
19:43В Москве прошли российско-казахстанские переговоры – главные итоги
19:31Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
19:07Ни у кого нет сомнений в победе России – Путин
18:52Житель Волгограда собирался захватить мэрию по заданию Киева
18:27Америка устала: спецпредставитель Трампа предупредил Украину
18:14Первый контейнерный поезд прибыл в Крым через исторические регионы России
18:01Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля
17:44Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветерана
17:37Путин оценил угрозы ЕС в адрес приезжающих в Москву на 9 мая
17:26Путин призвал привлекать к управленческой работе ветеранов спецоперации
16:54Под удар ВС РФ в Сумах попали совершавшие преступления в Курской области
16:52Киев хотел провести испытание ракет на гражданском объекте в Одессе
Лента новостейМолния