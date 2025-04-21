https://crimea.ria.ru/20250421/velosipedist-v-sevastopole-vrezalsya-v-ogradu-i-pogib-1145845336.html

Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб

Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Велосипедист в Севастополе врезался в ограду и погиб

В Севастополе велосипедист влетел в пешеходное ограждение и погиб. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас правоохранители устанавливают его личность. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T21:16

2025-04-21T21:16

2025-04-21T19:29

севастополь

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велосипед

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе велосипедист влетел в пешеходное ограждение и погиб. Как сообщает пресс-служба полиции города, сейчас правоохранители устанавливают его личность.По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в понедельник около 12 часов дня в районе дома № 14 по улице Олега Кошевого. На закруглении дороги водитель электровелосипеда Kugoo не справился с управлением, врезался сначала в бордюр, а затем в металлическое ограждение, а потом перевернулся.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции изучают обстоятельства ДТП и устанавливают личность погибшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сакском районе насмерть сбили пешехода на трассеВодитель питбайка влетел в дерево и погиб в Советском районе КрымаЖуткое ДТП на Кубани: погибли три человека

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, полиция, происшествия, велосипед