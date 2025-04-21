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Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
В Крыму стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T21:56
2025-04-21T21:56
2025-04-21T21:56
сергей аксенов
армянск
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джанкой
евпатория
керчь
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саки
симферополь
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.Голосование продлится до 12 июня, участие в нем может принять любой житель Крыма старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", а также в общественных местах с помощью волонтеров, которые расскажут о предложенных территориях, ответят на вопросы граждан, проинформировал руководитель региона.Благоустройство общественных территорий проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта Инфраструктура для жизни". Аналогичные голосования проходят во всех регионах РФ. Как сообщил замминистра ЖКХ Крыма Дмитрий Каширин, лидер по числу заявок – Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работыВ Феодосии начали благоустраивать набережную ДесантниковСколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
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сергей аксенов, армянск, бахчисарай, джанкой, евпатория, керчь, красноперекопск, саки, симферополь, судак, феодосия, ялта, городская среда, благоустройство, новости крыма
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
В Крыму стартовало голосование по выбору объектом благоустройства