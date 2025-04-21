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Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства
В Крыму стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.04.2025
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армянск
бахчисарай
джанкой
евпатория
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красноперекопск
саки
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.Голосование продлится до 12 июня, участие в нем может принять любой житель Крыма старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", а также в общественных местах с помощью волонтеров, которые расскажут о предложенных территориях, ответят на вопросы граждан, проинформировал руководитель региона.Благоустройство общественных территорий проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта Инфраструктура для жизни". Аналогичные голосования проходят во всех регионах РФ. Как сообщил замминистра ЖКХ Крыма Дмитрий Каширин, лидер по числу заявок – Ялта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: как идут работыВ Феодосии начали благоустраивать набережную ДесантниковСколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
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сергей аксенов, армянск, бахчисарай, джанкой, евпатория, керчь, красноперекопск, саки, симферополь, судак, феодосия, ялта, городская среда, благоустройство, новости крыма
Крымчане смогут выбрать новые объекты благоустройства

В Крыму стартовало голосование по выбору объектом благоустройства

21:56 21.04.2025
 
© Фото: администрация СимферополяБлагоустройство
Благоустройство
© Фото: администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Об этом проинформировал глава республики Сергей Аксенов.

"В этом году на обсуждение вынесено 35 объектов из 11 муниципальных образований Республики Крым. Это Армянск, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта", – говорится в сообщении.

Голосование продлится до 12 июня, участие в нем может принять любой житель Крыма старше 14 лет. Свой выбор можно сделать на платформе, в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе", а также в общественных местах с помощью волонтеров, которые расскажут о предложенных территориях, ответят на вопросы граждан, проинформировал руководитель региона.
Благоустройство общественных территорий проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта Инфраструктура для жизни". Аналогичные голосования проходят во всех регионах РФ. Как сообщил замминистра ЖКХ Крыма Дмитрий Каширин, лидер по числу заявок – Ялта.
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Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
 
Сергей АксеновАрмянскБахчисарайДжанкойЕвпаторияКерчьКрасноперекопскСакиСимферопольСудакФеодосияЯлтаГородская средаБлагоустройствоНовости Крыма
 
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