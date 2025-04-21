https://crimea.ria.ru/20250421/v-moskve-proshli-rossiysko-kazakhstanskie-peregovory--glavnye-itogi-1145846509.html

В Москве прошли российско-казахстанские переговоры – главные итоги

В Москве прошли российско-казахстанские переговоры – главные итоги - РИА Новости Крым, 21.04.2025

В Москве прошли российско-казахстанские переговоры – главные итоги

Россия и Казахстан укрепляют межрегиональное взаимодействие в сферах торговли, энергетики и высоких технологий, сообщает пресс-служба Кабмина по итогам... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T19:43

2025-04-21T19:43

2025-04-21T19:43

переговоры

россия

казахстан

новости

сотрудничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Россия и Казахстан укрепляют межрегиональное взаимодействие в сферах торговли, энергетики и высоких технологий, сообщает пресс-служба Кабмина по итогам переговоров главы правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.Кроме того, продолжается работа над развитием инфраструктуры и логистики, прежде всего по международному транспортному коридору "Север – Юг".В прошлом году товарооборот между странами вырос на 3% – до 28 миллиардов долларов. Российскими инвесторами за последние 20 лет в казахстанскую экономику вложено более 26 миллиардов долларов прямых инвестиций. Казахстанские компании за этот же период вложили в российскую экономику порядка 9 миллиардов долларов. За прошлый год приток российских инвестиций вырос на 32% и достиг исторического показателя, превысив 4 миллиардов долларов за один год.Кроме того, в Казахстане успешно работают более 23 тысячи компаний с российским участием. Сейчас реализуется 171 совместный проект на сумму 48 миллиардов долларов. В рамках этой работы создано почти 45 тысяч рабочих мест.Мишустин пригласил представителей Казахстана принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве. Глава российского правительства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Токаевым энергетику и диалог с СШАВзаимодействие в ОДКБ выстраивается в духе союзничества – ПутинСвоевременно и удачно: эксперт о визите Путина в Казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, россия, казахстан, новости, сотрудничество