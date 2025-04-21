https://crimea.ria.ru/20250421/putin-potreboval-ubrat-tsifrovye-zabory-mezhdu-lyudmi-i-chinovnikami-1145852735.html

Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками

Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками

Цифровые технологии необходимо развивать, однако они не должны становится "цифровыми заборами" между органами власти на местах и гражданами. Об этом на встрече... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T20:11

2025-04-21T20:11

2025-04-21T20:11

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

цифровизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Цифровые технологии необходимо развивать, однако они не должны становится "цифровыми заборами" между органами власти на местах и гражданами. Об этом на встрече с главами муниципальных образований субъектов России заявил президент РФ Владимир Путин.Также он отметил важность внимательного подбора кадров для работы в муниципальных органах власти, в том числе с привлечением к этой работа ветеранов спецоперации, необходимость создания условий для работы бизнеса на местах. Глава государства потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов, чтобы качество и жизнь людей улучшались.Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях, выразил мнение Путин во время выступления на премии "Служение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"Аксенов назвал три главные проблемы КрымаПутин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, цифровизация