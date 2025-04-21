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Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками
Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками
Цифровые технологии необходимо развивать, однако они не должны становится "цифровыми заборами" между органами власти на местах и гражданами. Об этом на встрече... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T20:11
2025-04-21T20:11
владимир путин (политик)
россия
новости
общество
цифровизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Цифровые технологии необходимо развивать, однако они не должны становится "цифровыми заборами" между органами власти на местах и гражданами. Об этом на встрече с главами муниципальных образований субъектов России заявил президент РФ Владимир Путин.Также он отметил важность внимательного подбора кадров для работы в муниципальных органах власти, в том числе с привлечением к этой работа ветеранов спецоперации, необходимость создания условий для работы бизнеса на местах. Глава государства потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов, чтобы качество и жизнь людей улучшались.Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях, выразил мнение Путин во время выступления на премии "Служение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые успешные регионы России: Крым и Севастополь в "хвосте"Аксенов назвал три главные проблемы КрымаПутин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет
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владимир путин (политик), россия, новости, общество, цифровизация
Путин потребовал убрать "цифровые заборы" между людьми и чиновниками

Путин: нужно сохранять живую связь муниципальных органов власти с людьми

20:11 21.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Цифровые технологии необходимо развивать, однако они не должны становится "цифровыми заборами" между органами власти на местах и гражданами. Об этом на встрече с главами муниципальных образований субъектов России заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу цифровых платформ: чрезвычайно важный инструмент, чтобы повысить качество и эффективность работы. Единственное о чем хочу попросить, чтобы не возникали никакого цифрового барьера, никакого "цифрового забора" между людьми и местными органами власти, чтобы обратная связь всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с горожанами", – сказал президент.

Также он отметил важность внимательного подбора кадров для работы в муниципальных органах власти, в том числе с привлечением к этой работа ветеранов спецоперации, необходимость создания условий для работы бизнеса на местах. Глава государства потребовал конкретных инициатив от муниципалитетов, чтобы качество и жизнь людей улучшались.

"Я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы эффективно, быстро реализовать. И я сделаю все для того, чтобы вам помочь. Здесь, конечно, и кадры, и вопросы, связанные с уровнем финансовой поддержки", – сказал Путин.

Ветеранов спецоперации необходимо привлекать к управленческой работе на всех уровнях, выразил мнение Путин во время выступления на премии "Служение".
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