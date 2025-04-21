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Побережье Севастополя очищают от мазута паром - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Побережье Севастополя очищают от мазута паром
Побережье Севастополя очищают от мазута паром - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Побережье Севастополя очищают от мазута паром
Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T20:32
2025-04-21T19:40
новости севастополя
севастополь
пляжи
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии.Для очистки камней сотрудники МЧС России используют установку, подающую пар под давлением – он сбивает фракцию нефтепродуктов с поверхности. Чтобы мазут не распространялся вокруг места обработки, периметр устилают сетью – на сеть насыпается сорбент, вбирающий частицы нефтепродуктов. После очистки сорбент можно использовать повторно, рассказали в ведомстве.По этой технологии сотрудникам МЧС совместно со Спасательной службой Севастополя уже удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии. Мероприятия продолжаются.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, пляжи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Побережье Севастополя очищают от мазута паром

В Севастополе побережье очищают от мазута паром

20:32 21.04.2025
 
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии.
Для очистки камней сотрудники МЧС России используют установку, подающую пар под давлением – он сбивает фракцию нефтепродуктов с поверхности. Чтобы мазут не распространялся вокруг места обработки, периметр устилают сетью – на сеть насыпается сорбент, вбирающий частицы нефтепродуктов. После очистки сорбент можно использовать повторно, рассказали в ведомстве.
По этой технологии сотрудникам МЧС совместно со Спасательной службой Севастополя уже удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии. Мероприятия продолжаются.
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
Паровая очистка побережья Севастополя
1 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
Паровая очистка побережья Севастополя
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Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
Паровая очистка побережья Севастополя
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Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
1 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
2 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
3 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Утилизация загрязненного мазутом грунта в Крыму
16 апреля, 13:40
В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном море
 
Новости СевастополяСевастопольПляжиЭкологияПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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