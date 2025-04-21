Побережье Севастополя очищают от мазута паром
В Севастополе побережье очищают от мазута паром
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии.
Для очистки камней сотрудники МЧС России используют установку, подающую пар под давлением – он сбивает фракцию нефтепродуктов с поверхности. Чтобы мазут не распространялся вокруг места обработки, периметр устилают сетью – на сеть насыпается сорбент, вбирающий частицы нефтепродуктов. После очистки сорбент можно использовать повторно, рассказали в ведомстве.
По этой технологии сотрудникам МЧС совместно со Спасательной службой Севастополя уже удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии. Мероприятия продолжаются.
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
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Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
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Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
© МЧС РоссииПаровая очистка побережья Севастополя
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Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
1 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
2 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
3 из 3
Паровая очистка побережья Севастополя
© МЧС России
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