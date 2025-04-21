https://crimea.ria.ru/20250421/poberezhe-sevastopolya-ochischayut-ot-mazuta-parom-1145843144.html

Побережье Севастополя очищают от мазута паром

Побережье Севастополя очищают от мазута паром - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Побережье Севастополя очищают от мазута паром

Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T20:32

2025-04-21T20:32

2025-04-21T19:40

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Побережье Севастополя продолжают очищать от мазута паром. Работы проводят на скалистых и галечных берегах, сообщает МЧС города. По этой технологии удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии.Для очистки камней сотрудники МЧС России используют установку, подающую пар под давлением – он сбивает фракцию нефтепродуктов с поверхности. Чтобы мазут не распространялся вокруг места обработки, периметр устилают сетью – на сеть насыпается сорбент, вбирающий частицы нефтепродуктов. После очистки сорбент можно использовать повторно, рассказали в ведомстве.По этой технологии сотрудникам МЧС совместно со Спасательной службой Севастополя уже удалось очистить 390 квадратных метров береговой линии. Мероприятия продолжаются.На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250416/v-krymu-nachali-utilizatsiyu-mazuta-posle-chs-v-chernom-more-1145723058.html

севастополь

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новости севастополя, севастополь, пляжи, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море