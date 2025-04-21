Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля
Песков: речи о визите Трампа в Москву 9 мая пока не идет
18:01 21.04.2025 (обновлено: 18:03 21.04.2025)
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речи не шло об этом", – ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.
Песков ранее заявлял, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение на визит в США, а американский лидер Дональд Трамп – на посещение РФ, что очень важно в дипломатической практике. Он подчеркивал, что российский лидер будет очень рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, включая президента США Дональда Трампа.
Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин РФ Владимир путин ранее в понедельник оценил угрозы со стороны чиновников ЕС в адрес лидеров государств, приезжающих в Москву на 9 мая. По мнению российского лидера, Евросоюз не имеет ресурса, чтобы реализовать свои угрозы. При этом Путин считает что у приезжающих "мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать".
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