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Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля
Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля
Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T18:01
2025-04-21T18:03
дмитрий песков
дональд трамп
россия
80 лет победы
9 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков ранее заявлял, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение на визит в США, а американский лидер Дональд Трамп – на посещение РФ, что очень важно в дипломатической практике. Он подчеркивал, что российский лидер будет очень рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, включая президента США Дональда Трампа.Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Путин РФ Владимир путин ранее в понедельник оценил угрозы со стороны чиновников ЕС в адрес лидеров государств, приезжающих в Москву на 9 мая. По мнению российского лидера, Евросоюз не имеет ресурса, чтобы реализовать свои угрозы. При этом Путин считает что у приезжающих "мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие ПобедыПрезидент Бразилии приедет в Москву на Парад ПобедыВучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
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дмитрий песков, дональд трамп, россия, 80 лет победы, 9 мая
Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля

Песков: речи о визите Трампа в Москву 9 мая пока не идет

18:01 21.04.2025 (обновлено: 18:03 21.04.2025)
 
© AP Photo Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo Manuel Balce Ceneta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речи не шло об этом", – ответил Песков журналистам на вопрос, нет ли предпосылок того, что Трамп приедет в Москву на 9 мая.
Песков ранее заявлял, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение на визит в США, а американский лидер Дональд Трамп – на посещение РФ, что очень важно в дипломатической практике. Он подчеркивал, что российский лидер будет очень рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, включая президента США Дональда Трампа.
Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин РФ Владимир путин ранее в понедельник оценил угрозы со стороны чиновников ЕС в адрес лидеров государств, приезжающих в Москву на 9 мая. По мнению российского лидера, Евросоюз не имеет ресурса, чтобы реализовать свои угрозы. При этом Путин считает что у приезжающих "мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дмитрий ПесковДональд ТрампРоссия80 лет Победы9 мая
 
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