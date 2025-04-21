https://crimea.ria.ru/20250421/priedet-li-tramp-na-9-maya-v-moskvu--otvet-kremlya-1145851017.html

Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля

Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Приедет ли Трамп 9 мая в Москву – ответ Кремля

Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T18:01

2025-04-21T18:01

2025-04-21T18:03

дмитрий песков

дональд трамп

россия

80 лет победы

9 мая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Речи о приезде президента США Дональда Трампа в Москву на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков ранее заявлял, что президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение на визит в США, а американский лидер Дональд Трамп – на посещение РФ, что очень важно в дипломатической практике. Он подчеркивал, что российский лидер будет очень рад приветствовать представителей крупных стран на праздновании Дня Победы в Москве, включая президента США Дональда Трампа.Россия ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве более двадцати глав правительств, сообщал ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.Путин РФ Владимир путин ранее в понедельник оценил угрозы со стороны чиновников ЕС в адрес лидеров государств, приезжающих в Москву на 9 мая. По мнению российского лидера, Евросоюз не имеет ресурса, чтобы реализовать свои угрозы. При этом Путин считает что у приезжающих "мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому-либо угрожать".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад пытается сорвать приезд глав разных стран в РФ на 80-летие ПобедыПрезидент Бразилии приедет в Москву на Парад ПобедыВучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, дональд трамп, россия, 80 лет победы, 9 мая