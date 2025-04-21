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В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили
В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили
В Севастополе заработает инспекция административной практики и контрольной деятельности, которая сможет задерживать припаркованные с нарушениями автомобили... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T21:31
2025-04-21T19:29
севастополь
новости севастополя
автомобиль
парковки
михаил развожаев
транспорт
севавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе заработает инспекция административной практики и контрольной деятельности, которая сможет задерживать припаркованные с нарушениями автомобили. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города.По его словам, инспекторы административной практики будут работать по районам города для обнаружения и пресечения правонарушений. В случае, если автомобиль препятствует движению транспортных средств и является помехой для пешеходов, он может быть задержан. Функции по эвакуации и хранению транспортных средств будет выполнять "Севастопольский Автодор".Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что подготовка к новой системе контроля должна продвигаться оперативнее. Он поручил обеспечить полную готовность инспекторов к исполнению своих обязанностей к 1 июня. Также глава региона поручил доложить о необходимой численности инспекторов для оптимальной организации работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздникиВ Алуште отменили платные парковкиВ центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, автомобиль, парковки, михаил развожаев, транспорт, севавтодор
В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили

В Севастополе инспекторы будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили

21:31 21.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки
Мобильный комплекс фиксации нарушений правил парковки - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе заработает инспекция административной практики и контрольной деятельности, которая сможет задерживать припаркованные с нарушениями автомобили. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города.

"Департамент транспорта дополняется новым структурным подразделением – инспекцией административной практики и контрольной деятельности, которая будет осуществлять рассмотрение дел об административных правонарушениях. Помимо самого факта составления протокола, также будут применяться меры превентивного воздействия", – пояснил в рамках совещания замдиректора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Станислав Таматаев.

По его словам, инспекторы административной практики будут работать по районам города для обнаружения и пресечения правонарушений. В случае, если автомобиль препятствует движению транспортных средств и является помехой для пешеходов, он может быть задержан. Функции по эвакуации и хранению транспортных средств будет выполнять "Севастопольский Автодор".
Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что подготовка к новой системе контроля должна продвигаться оперативнее. Он поручил обеспечить полную готовность инспекторов к исполнению своих обязанностей к 1 июня. Также глава региона поручил доложить о необходимой численности инспекторов для оптимальной организации работы.
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