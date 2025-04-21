https://crimea.ria.ru/20250421/v-sevastopole-budut-zaderzhivat-priparkovannye-s-narusheniyami-avtomobili-1145844489.html

В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили

В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили - РИА Новости Крым, 21.04.2025

В Севастополе будут задерживать припаркованные с нарушениями автомобили

В Севастополе заработает инспекция административной практики и контрольной деятельности, которая сможет задерживать припаркованные с нарушениями автомобили... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T21:31

2025-04-21T21:31

2025-04-21T19:29

севастополь

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автомобиль

парковки

михаил развожаев

транспорт

севавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе заработает инспекция административной практики и контрольной деятельности, которая сможет задерживать припаркованные с нарушениями автомобили. Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании правительства города.По его словам, инспекторы административной практики будут работать по районам города для обнаружения и пресечения правонарушений. В случае, если автомобиль препятствует движению транспортных средств и является помехой для пешеходов, он может быть задержан. Функции по эвакуации и хранению транспортных средств будет выполнять "Севастопольский Автодор".Губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что подготовка к новой системе контроля должна продвигаться оперативнее. Он поручил обеспечить полную готовность инспекторов к исполнению своих обязанностей к 1 июня. Также глава региона поручил доложить о необходимой численности инспекторов для оптимальной организации работы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздникиВ Алуште отменили платные парковкиВ центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, автомобиль, парковки, михаил развожаев, транспорт, севавтодор