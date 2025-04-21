Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
Путин: сотрудники приграничных муниципалитетов в случае ранений будут получать выплаты
19:31 21.04.2025 (обновлено: 19:34 21.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
"По поводу выплат в случае гибели либо ранений для сотрудников муниципальных учреждений. У нас такие выплаты есть для командированных на новые территории. Но в данном случае люди, которые работают в приграничье мало чем отличаются от них – также рискуют как и наши товарищи, наши коллеги, которые приезжают на новые территории, и, безусловно, здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем", – заявил президент.
Он также подчеркнул, что государство должно сделать все для поддержки жителей приграничья. В частности, меры поддержки должны оказываться людям неоднократно, если этого требуют обстоятельства.
"И по поводу фактов, случаев, если для граждан неоднократно наступают ситуации, когда они имеют право на выплату определенных компенсаций и мер финансовой поддержке. Если дважды человек вынужден покинуть свое место – не он же в этом виноват. Государство должно сделать все, чтоб человек чувствовал себя комфортно. Поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют этого обстоятельства. Обязательно это проработайте", – поручил Путин.
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