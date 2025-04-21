https://crimea.ria.ru/20250421/munitsipalnye-sluzhaschie-v-prigraniche-budut-poluchat-vyplaty-po-raneniyu-1145853146.html

Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению

Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению

Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T19:31

2025-04-21T19:31

2025-04-21T19:34

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он также подчеркнул, что государство должно сделать все для поддержки жителей приграничья. В частности, меры поддержки должны оказываться людям неоднократно, если этого требуют обстоятельства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветеранаКак участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участкаНа пенсии жителям новых регионов направят еще 6,5 млрд

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, господдержка