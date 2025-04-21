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Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению
Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.Он также подчеркнул, что государство должно сделать все для поддержки жителей приграничья. В частности, меры поддержки должны оказываться людям неоднократно, если этого требуют обстоятельства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы приграничных к спецоперации территорий получат статус ветеранаКак участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участкаНа пенсии жителям новых регионов направят еще 6,5 млрд
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владимир путин (политик), россия, новости, общество, господдержка
Муниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранению

Путин: сотрудники приграничных муниципалитетов в случае ранений будут получать выплаты

19:31 21.04.2025 (обновлено: 19:34 21.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Для сотрудников приграничных муниципалитетов в случае ранений или гибели должны быть предусмотрены выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
"По поводу выплат в случае гибели либо ранений для сотрудников муниципальных учреждений. У нас такие выплаты есть для командированных на новые территории. Но в данном случае люди, которые работают в приграничье мало чем отличаются от них – также рискуют как и наши товарищи, наши коллеги, которые приезжают на новые территории, и, безусловно, здесь в правах все должны быть равны. Все для этого сделаем", – заявил президент.
Он также подчеркнул, что государство должно сделать все для поддержки жителей приграничья. В частности, меры поддержки должны оказываться людям неоднократно, если этого требуют обстоятельства.

"И по поводу фактов, случаев, если для граждан неоднократно наступают ситуации, когда они имеют право на выплату определенных компенсаций и мер финансовой поддержке. Если дважды человек вынужден покинуть свое место – не он же в этом виноват. Государство должно сделать все, чтоб человек чувствовал себя комфортно. Поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют этого обстоятельства. Обязательно это проработайте", – поручил Путин.

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Владимир Путин (политик)РоссияНовостиОбществоГосподдержка
 
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