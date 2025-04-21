https://crimea.ria.ru/20250421/krym-pytalis-atakovat-pyat-ukrainskikh-bespilotnikov-1145854204.html

Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму

Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму

Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T21:33

2025-04-21T21:33

2025-04-21T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250421/rf-dast-otvet-na-predlozhenie-o-moratorii-na-udary-po-grazhdanskim-obektam-1145849016.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)