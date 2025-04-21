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Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T21:33
2025-04-21T21:33
2025-04-21T21:47
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
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всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
Крым пытались атаковать пять украинских беспилотников
21:33 21.04.2025 (обновлено: 21:47 21.04.2025)