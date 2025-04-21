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Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму
Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T21:33
2025-04-21T21:47
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250421/rf-dast-otvet-na-predlozhenie-o-moratorii-na-udary-po-grazhdanskim-obektam-1145849016.html
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новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Пять украинских беспилотников пытались ударить по Крыму

Крым пытались атаковать пять украинских беспилотников

21:33 21.04.2025 (обновлено: 21:47 21.04.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в понедельник ликвидировала пять беспилотников ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20:00 до 20:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
ВСУ в течение ночи на воскресенье, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, также пытались ударить по Крыму, сообщили накануне в Минобороны РФ.
В понедельник в оборонном ведомстве РФ проинформировали, что российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника.
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Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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