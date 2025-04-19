https://crimea.ria.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie-1145816128.html

Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Путин объявил пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Об этом он заявил в ходе заслушивания РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T16:46

2025-04-19T16:46

2025-04-19T17:20

владимир путин (политик)

россия

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142950602_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_9f24c38a961d03bbdd94977235f7cdc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Об этом он заявил в ходе заслушивания доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру, отметил Путин. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, уточнил российский лидер. Решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способность соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, подчеркнул Путин. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости