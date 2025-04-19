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Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Путин объявил пасхальное перемирие
Путин объявил пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Путин объявил пасхальное перемирие
Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Об этом он заявил в ходе заслушивания РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T16:46
2025-04-19T17:20
владимир путин (политик)
россия
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Об этом он заявил в ходе заслушивания доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру, отметил Путин. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, уточнил российский лидер. Решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способность соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, подчеркнул Путин. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости
Путин объявил пасхальное перемирие

Путин объявил пасхальное перемирие

16:46 19.04.2025 (обновлено: 17:20 19.04.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Об этом он заявил в ходе заслушивания доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - сказал глава государства.
Россия исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру, отметил Путин. При этом российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий, уточнил российский лидер.
"Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как Вы мне докладывали, нарушал договоренности о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме", - сказал президент, обращаясь к начальнику Генштаба ВС России.
Решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способность соблюдать договоренности и участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, подчеркнул Путин.
"Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Дональда Трампа, Китая и его председателя Си Цзиньпина, стран БРИКС – всех сторонников справедливого мирного урегулирования украинского кризиса", - обратил внимание президент РФ.
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Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
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