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Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов
Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов
Российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями, осталось выбить противника с двух... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T16:51
2025-04-19T16:51
2025-04-19T17:13
валерий герасимов
министерство обороны рф
новости сво
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ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями, осталось выбить противника с двух участков. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.По информации начальника Генштаба, накануне подразделения 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освободили Олешню и в настоящее время завершают зачистку лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков – до трех квадратных километров. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра, доложил Герасимов. "Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержании, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотников противника", - добавил начальник Генштаба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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валерий герасимов, министерство обороны рф, новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, владимир путин (политик), новости
Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов
Основная часть Курской области освобождена – Герасимов в докладе Путину
16:51 19.04.2025 (обновлено: 17:13 19.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями, осталось выбить противника с двух участков. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Основная часть территории Курской области, где было вторжение, сейчас освобождена, это 1260 квадратных километров – 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Горналь, они находятся непосредственно у границы с Украиной", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
По информации начальника Генштаба, накануне подразделения 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освободили Олешню и в настоящее время завершают зачистку лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков – до трех квадратных километров. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря.
Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра, доложил Герасимов.
"Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержании, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотников противника", - добавил начальник Генштаба.
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