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Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов

Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - Герасимов

Российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями, осталось выбить противника с двух... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T16:51

2025-04-19T16:51

2025-04-19T17:13

валерий герасимов

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Российские войска на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой украинскими формированиями, осталось выбить противника с двух участков. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.По информации начальника Генштаба, накануне подразделения 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освободили Олешню и в настоящее время завершают зачистку лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков – до трех квадратных километров. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря. Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра, доложил Герасимов. "Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержании, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотников противника", - добавил начальник Генштаба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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