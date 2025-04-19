https://crimea.ria.ru/20250419/vse-gruppirovki-rossiyskikh-voysk-vedut-nastuplenie-v-zone-svo--gerasimov-1145817199.html
Все группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов
Все группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Все группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов
Все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T17:28
2025-04-19T17:28
2025-04-19T17:29
валерий герасимов
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в ходе специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину. Начальник Генштаба доложил главе государства, что подразделения группировки "Север" на сегодняшний день освободили 99,5% территории Курской области, ранее занятой вооруженными силами Украины. Боевые действия продолжаются на двух участках в районах населенных пунктов Олешня и Горналь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армии РФ осталось освободить два участка в Курской области - ГерасимовАрмия России пресекла вторжение ВСУ в Белгородскую область - Генштаб
https://crimea.ria.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie-1145816128.html
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валерий герасимов, генштаб мо рф, обстрелы всу, новости сво, министерство обороны рф, владимир путин (политик), армия и флот, новости
Все группировки российских войск ведут наступление в зоне СВО – Герасимов
Все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях – Герасимов
17:28 19.04.2025 (обновлено: 17:29 19.04.2025)