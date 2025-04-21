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ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника

ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 21.04.2025

ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника

С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T10:42

2025-04-21T10:42

2025-04-21T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Украинские боевики не останавливали обстрелы. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу