https://crimea.ria.ru/20250421/vs-rf-sbili-104-ukrainskikh-bespilotnika-1145840305.html
ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника
ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 21.04.2025
ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника
С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T10:42
2025-04-21T10:42
2025-04-21T10:49
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вооруженные силы россии
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Украинские боевики не останавливали обстрелы. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ сбили 104 украинских беспилотника
104 украинских беспилотника сбили ВС России за сутки
10:42 21.04.2025 (обновлено: 10:49 21.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. С окончанием действия Пасхального перемирия Вооруженные Силы РФ продолжили проведение специальной военной операции. Российские средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.
ВСУ 4900 раз нарушили
объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
19 апреля президент России Владимир Путин приказал Вооруженным силам РФ остановить все боевые действия
на период празднования Пасхи. Оно начало действовать с 18:00 19 апреля и продлось до 00:00 21 апреля по московскому времени.
Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские боевики не останавливали обстрелы
. В частности, в нарушение Пасхального перемирия боевики ВСУ пытались атаковать Крым.
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