https://crimea.ria.ru/20250409/vnimanie-opasnost--kak-postroena-sistema-sms-opovescheniya-v-krymu-1145536609.html

"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму

"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму - РИА Новости Крым, 09.04.2025

"Внимание, опасность!" – как построена система SMS-оповещения в Крыму

Рассылки SMS-сообщений от МЧС об опасных метеорологических явлениях стали привычной частью жизни крымчан. Как построена эта система в республике и насколько она РИА Новости Крым, 09.04.2025

2025-04-09T11:57

2025-04-09T11:57

2025-04-09T13:00

андрей павлюченко

радио "спутник в крыму"

крым

безопасность республики крым и севастополя

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Рассылки SMS-сообщений от МЧС об опасных метеорологических явлениях стали привычной частью жизни крымчан. Как построена эта система в республике и насколько она эффективна – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.Последствия непогоды в Крыму"Территория республики в этом месяце подвержена аномальным изменениям комплексов опасных метеоявлений. Прошедшее штормовое предупреждение имеет оправданность: на сегодняшнее утро гидрометцентр зафиксировал понижение воздуха в степных и предгорных районах до -5 градусов. По большей части территории Крыма прошли сильные дожди со снегом и было зафиксировано увеличение ветровой нагрузки", – сказал Павлюченко.Благодаря оповещению за несколько суток до штормового предупреждения, последствия непогоды удалось минимизировать, подчеркнул он. Особое внимание спасатели обращали на передвижение транспорта в предгорных и горных районах. ДТП и серьезных затруднений движения зафиксировано не было. В связи с сильным штормом ожидались происшествия в прибрежной зоне Черного и Азовского морей, благодаря предупреждениям МЧС об опасности выхода на берег удалось не допустить гибели и травмирования людей.Оповещение населенияКак сообщил Павлюченко, для оперативного информирования населения с помощью SMS -сообщений спасатели работают в тесной связке с крымским Гидрометцентром, оправданность прогнозов которого превышает 90%, Центром управления в кризисных ситуациях, мобильными операторами. Информацию также размещают в СМИ и на транспорте."На сегодняшний день при наступлении комплексов опасных погодных явлений более 95% населения на территории республики оповещены заблаговременно. Спасатели фиксируют отсутствие либо снижение происшествий в горно-лесной местности, а также на побережье. Это говорит о том, что крымчане и гости полуострова прислушиваются к оповещениям и соблюдают рекомендации", – рассказал представитель МЧС.При этом он подчеркнул, что информированием охватывают и тех граждан, которые пребывают на территорию Крыма с материковой части страны.Опасность подтоплений"Еще одна опасность – майские, июньские, июльские проливные дожди. Наша территория подвергнута подтоплениям и также делится по рискам на предгорные районы – к примеру, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорской районы, Южный берег – когда из-за большого количества осадков велика вероятность переполнения горных рек и подтопления ближайших населенных пунктов", – продолжает спасатель.В степных районах риски подтоплений связаны со скоплением дождевой воды в низменных участках вблизи населенных пунктов. Обо всех этих опасностях население также информируют, предварительно точечно уточняя у синоптиков места повышенной опасности в тот или иной момент времени."Мы также плотно сотрудничаем с Госкомводхозом в плане мониторинга состояния водохранилищ. Мониторим количество воды, которое приходит в результате осадков и в случае необходимости организуем плановые сбросы для недопущений подтоплений", – рассказал представитель ведомства.Пожароопасный сезон"Начинается новый пожароопасный сезон. Крым поделен на территории, которые подвержены переходу лесных и ландшафтных пожаров – это степные населенные пункты. Начина с 20 марта начались расчеты по повышению классов пожарной опасности. Проводится расчет наличия влаги в почве, температурного воздействия и ветра", – продолжил Павлючено.Так специалисты определяют вероятность возникновения пожаров. Сейчас из-за ухудшения погоды риски минимальны. Однако начиная с понедельника погодные прогнозы улучшаются, а значит опасность повысится, и крымчане начнут получать соответствующие предупреждения."В плане наступления пожароопасного периода мы находимся во взаимодействии с Минэкологии РК. Когда пожароопасный сезон начинается, с целью предупреждения пожаров закрываются леса. Есть очень много мест, где пожары разрастаются на очень большую площадь. Минэкологии проводит зонирование участков по степени опасности. Вместе с тем создаются места для безопасного посещения – они опаханы, обеспечены урнами, есть условия для пожаротушения", – говорит гость эфира.Кроме того, по его словам, в Крыму очень развита система дистанционного зондирования Земли с помощью орбитальной спутниковой группировки РФ. Ежесуточно над Крымом пролетают спутники, которые фиксируют термические аномалии на площади более 100 квадратных метров. Любой природный пожар отображается через космические снимки, и в течение 10 минут об этом оповещается пожарная часть и органы местного самоуправления.В Крыму в четверг, пятницу и субботу снова ожидается ухудшение погодных условий, сообщал ранее в среду Павлюченко, на полуостров обрушаться сильный ветер, дожди и мокрый снег. Сейчас на полуострове также действует штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Старт пожароопасного сезона в Крыму: ответственность ужесточатРазбег в 13 градусов: чего ждать от погоды в Крыму в средуПожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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