https://crimea.ria.ru/20231007/dva-dnya-shtorma-mchs-preduprezhdaet-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-1131896854.html

Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

В Крыму на 8 и 9 октября объявлено шторомове предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает главное управление МЧС по республике. РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T07:37

2023-10-07T07:37

2023-10-07T07:37

штормовое предупреждение

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мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на 8 и 9 октября объявлено шторомове предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает главное управление МЧС по республике.Шторм в Крыму"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 октября, в течение суток 9 октября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, днем 8 октября и ночью 9 октября местами очень сильные", – сказано с ообщении.Также прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, порывы до 27 м/с, 9 ноября температура воздуха значительно понизится на и составит ночью +2..+7 , днем +10…+15 градусов.Меры безопасности"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, возможно падение рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", – предупреждают спасатели.В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.

https://crimea.ria.ru/20231006/na-kuban-nadvigayutsya-shkval-dozhdi-i-smerchi--mchs-1131853299.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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