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Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды
Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды
В Крыму на 8 и 9 октября объявлено шторомове предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает главное управление МЧС по республике. РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T07:37
2023-10-07T07:37
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
крым
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на 8 и 9 октября объявлено шторомове предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает главное управление МЧС по республике.Шторм в Крыму"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 октября, в течение суток 9 октября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, днем 8 октября и ночью 9 октября местами очень сильные", – сказано с ообщении.Также прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, порывы до 27 м/с, 9 ноября температура воздуха значительно понизится на и составит ночью +2..+7 , днем +10…+15 градусов.Меры безопасности"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, возможно падение рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", – предупреждают спасатели.В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода, крым, мчс крыма
Два дня шторма: МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды

МЧС: В Крыму на 8 и 9 октября объявлено штормовое предупреждение

07:37 07.10.2023
 
© РИА Новости КрымШтормовое предупреждение
Штормовое предупреждение - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В Крыму на 8 и 9 октября объявлено шторомове предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий, сообщает главное управление МЧС по республике.

Шторм в Крыму

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 8 октября, в течение суток 9 октября в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, днем 8 октября и ночью 9 октября местами очень сильные", – сказано с ообщении.
Также прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, порывы до 27 м/с, 9 ноября температура воздуха значительно понизится на и составит ночью +2..+7 , днем +10…+15 градусов.

Меры безопасности

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, возможно падение рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач", предупреждают спасатели.
В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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