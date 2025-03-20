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Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля
Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля
С 1 апреля на территории Севастополя будет объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T13:59
2025-03-20T13:59
севастополь
новости севастополя
пожароопасный сезон в крыму
безопасность
пожарная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля на территории Севастополя будет объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.Постановление утверждено на аппаратном совещании правительства города. Контролем и первичным пожаротушением будут заниматься сотрудники Лесхоза.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как на окраине села Ударное Белогорского района на месте сгоревшего в 2019 году леса высаживают молодые деревья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте потушили пожарЗаповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
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севастополь, новости севастополя, пожароопасный сезон в крыму, безопасность, пожарная безопасность
Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля

В Севастополе пожароопасный сезон начнет действовать с 1 апреля

13:59 20.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГорит сухая трава. Архивное фото
Горит сухая трава. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля на территории Севастополя будет объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.
"В Севастополе объявляется начало пожароопасного периода с 1 апреля. И утверждается населенный пункт – город Севастополь – подверженный угрозе лесных пожаров, а также перечень садоводческих товариществ и объектов оздоровления и отдыха детей", – сказал Сереветников.
Постановление утверждено на аппаратном совещании правительства города. Контролем и первичным пожаротушением будут заниматься сотрудники Лесхоза.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как на окраине села Ударное Белогорского района на месте сгоревшего в 2019 году леса высаживают молодые деревья.
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СевастопольНовости СевастополяПожароопасный сезон в КрымуБезопасностьПожарная безопасность
 
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