https://crimea.ria.ru/20250320/pozharoopasnyy-sezon-v-sevastopole-vvedut-s-1-aprelya-1145083313.html

Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля

Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Пожароопасный сезон в Севастополе введут с 1 апреля

С 1 апреля на территории Севастополя будет объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T13:59

2025-03-20T13:59

2025-03-20T13:59

севастополь

новости севастополя

пожароопасный сезон в крыму

безопасность

пожарная безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. С 1 апреля на территории Севастополя будет объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Сергей Сереветников.Постановление утверждено на аппаратном совещании правительства города. Контролем и первичным пожаротушением будут заниматься сотрудники Лесхоза.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, как на окраине села Ударное Белогорского района на месте сгоревшего в 2019 году леса высаживают молодые деревья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте потушили пожарЗаповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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