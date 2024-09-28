https://crimea.ria.ru/20240928/ognebortsy-otstoyali-simferopol-ot-lesnogo-pozhara-1140704505.html

Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара

Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара

В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T15:12

2024-09-28T15:12

2024-09-28T15:27

крым

симферополь

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России.К ликвидации природного пожара привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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