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Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T15:12
2024-09-28T15:27
крым
симферополь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России.К ликвидации природного пожара привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
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крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара

В Симферополе выгорел гектар леса на горе Мурун-Кыр

15:12 28.09.2024 (обновлено: 15:27 28.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЛесной пожар в Симферополе
Лесной пожар в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России.

"Горела лесная подстилка и сухая трава в труднодоступной местности. Основные усилия пожарных были сосредоточены на недопущение распространения огня на населенный пункт. Работа осложнялась порывистым ветром на открытой территории", - сказано в сообщении.

К ликвидации природного пожара привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.
В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.
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