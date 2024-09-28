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Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара - РИА Новости Крым, 28.09.2024
Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T15:12
2024-09-28T15:12
2024-09-28T15:27
крым
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пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе загорелся лес на горе Мурун-Кыр. Огонь локализован на одном гектаре, сообщили в республиканском Главке МЧС России.К ликвидации природного пожара привлечены 35 специалистов и десять единиц техники.В субботу в Севастополе рядом с Ялтинской трассой загорелась баня на территории отеля. Огонь охватил 200 квадратных метров, пожар локализован, погибших нет.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Симферопольском районе отстояли от огня во время крупного пожараВ Симферопольском районе ликвидируют пожар на площади 1 гектарЧетыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
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Огнеборцы отстояли Симферополь от лесного пожара
В Симферополе выгорел гектар леса на горе Мурун-Кыр
15:12 28.09.2024 (обновлено: 15:27 28.09.2024)