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Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T09:40

2024-09-20T09:40

2024-09-20T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Утром в пятницу в крымской столице вспыхнул пожар в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца.Отмечается, что огонь потушили на площади 12 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

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симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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