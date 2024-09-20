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Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе
Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T09:40
2024-09-20T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Утром в пятницу в крымской столице вспыхнул пожар в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца.Отмечается, что огонь потушили на площади 12 квадратных метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пожарные вынесли газовые баллоны из горящей хозпостройкиПенсионерка спасена на пожаре в ЕвпаторииИз-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
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Четыре ребенка и шесть взрослых спасены на пожаре в Симферополе

Из горящей многоэтажки в Симферополе спасены 10 человек

09:40 20.09.2024 (обновлено: 09:49 20.09.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в многоэтажном жилом доме в Симферополе
Пожар в многоэтажном жилом доме в Симферополе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Десять человек, в том числе четыре ребенка, спасены на пожаре в многоэтажном жилом доме в Симферополе. Предварительной причиной возгорания стало курение. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Утром в пятницу в крымской столице вспыхнул пожар в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца.

"В Симферополе огнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара – курение в постели", - сказано в сообщении.

Отмечается, что огонь потушили на площади 12 квадратных метров.
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