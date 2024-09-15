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Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте
После гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте возбуждено уголовное РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T15:01
2024-09-15T15:08
дагестан
происшествия
пожар
лифт
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. После гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СК РФ по региону.Следствием установлено, что 14 сентября 2024 года в подвале многоэтажного дома, расположенного по улице Тагиева в Дербенте, произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки.В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человекПожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области
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РИА Новости Крым
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353
60
дагестан, происшествия, пожар, лифт, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

Мама с дочкой погибли в лифте из-за загоревшейся проводки

15:01 15.09.2024 (обновлено: 15:08 15.09.2024)
 
© СУ СК России по Республике ДагестанВ Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту гибели в Дербенте двух местных жительниц
В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту гибели в Дербенте двух местных жительниц
© СУ СК России по Республике Дагестан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. После гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СК РФ по региону.
Следствием установлено, что 14 сентября 2024 года в подвале многоэтажного дома, расположенного по улице Тагиева в Дербенте, произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки.
"В момент возгорания в кабине заблокированного лифта находились две местные жительницы, одна из которых несовершеннолетняя. В результате отравления продуктами горения, местные жительницы скончались в медицинском учреждении", – говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.
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ДагестанПроисшествияПожарЛифтСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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