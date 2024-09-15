https://crimea.ria.ru/20240915/iz-za-zagorevsheysya-provodki-mama-s-dochkoy-pogibli-v-lifte-1140359999.html

Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Из-за загоревшейся проводки мама с дочкой погибли в лифте

После гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте возбуждено уголовное РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T15:01

2024-09-15T15:01

2024-09-15T15:08

дагестан

происшествия

пожар

лифт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. После гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает СК РФ по региону.Следствием установлено, что 14 сентября 2024 года в подвале многоэтажного дома, расположенного по улице Тагиева в Дербенте, произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки.В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человекПожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собак Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, происшествия, пожар, лифт, ск рф (следственный комитет российской федерации)