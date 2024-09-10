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Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбуржье, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области. РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T09:05

2024-09-10T09:05

2024-09-10T09:05

оренбургская область

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нефтепровод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Два человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбуржье, по факту происшествия начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Иван Вялых. В ходе проверки правоохранители установят причины и обстоятельства произошедшего, а также оценят действия уполномоченных органов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в 7 километрах от села Гаршино - зафиксирована разгерметизация нефтепровода с последующим возгоранием. На данный момент пожар уже ликвидирован. Также есть информация, что в результате ЧП пострадали три человека. Предварительно площадь пожара составила 150 квадратных метров.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, новости, россия, нефтепровод, пожар, происшествия