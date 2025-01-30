https://crimea.ria.ru/20250130/evpatoriyu-i-volgograd-svyazhet-avtobusnyy-marshrut-cherez-novye-regiony-1143795896.html

Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T10:18

2025-01-30T10:18

2025-01-30T10:15

крым

евпатория

волгоград

автобус

автобусное сообщение

транспорт

общественный транспорт

сухопутный коридор в крым

новости крыма

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123279479_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2eba9b33b1cd2ce82979df6531d9f60a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному маршруту через новые регионы.Обратный рейс из Волжского отправляется в 10:50, с автовокзала Волгограда – в полдень и прибывает в Евпаторию в 08:30.Маршрут следует через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград. Цена билета составит 3,9 тысячи рублей, на маршруте будут работать комфортабельные автобусы марки King Long на 49 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крым

евпатория

волгоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, волгоград, автобус, автобусное сообщение, транспорт, общественный транспорт, сухопутный коридор в крым, новости крыма, минтранс крыма