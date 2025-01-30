https://crimea.ria.ru/20250130/evpatoriyu-i-volgograd-svyazhet-avtobusnyy-marshrut-cherez-novye-regiony-1143795896.html
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T10:18
2025-01-30T10:18
2025-01-30T10:15
крым
евпатория
волгоград
автобус
автобусное сообщение
транспорт
общественный транспорт
сухопутный коридор в крым
новости крыма
минтранс крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123279479_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2eba9b33b1cd2ce82979df6531d9f60a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному маршруту через новые регионы.Обратный рейс из Волжского отправляется в 10:50, с автовокзала Волгограда – в полдень и прибывает в Евпаторию в 08:30.Маршрут следует через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград. Цена билета составит 3,9 тысячи рублей, на маршруте будут работать комфортабельные автобусы марки King Long на 49 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крым
евпатория
волгоград
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123279479_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_d3f1a17eb01ceb43e74a21616a470561.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, волгоград, автобус, автобусное сообщение, транспорт, общественный транспорт, сухопутный коридор в крым, новости крыма, минтранс крыма
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
Прямые автобусы из Евпатории поедут в Волгоград через новые регионы с 31 января - минтранс