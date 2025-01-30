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Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы
Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T10:18
2025-01-30T10:15
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волгоград
автобус
автобусное сообщение
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общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному маршруту через новые регионы.Обратный рейс из Волжского отправляется в 10:50, с автовокзала Волгограда – в полдень и прибывает в Евпаторию в 08:30.Маршрут следует через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград. Цена билета составит 3,9 тысячи рублей, на маршруте будут работать комфортабельные автобусы марки King Long на 49 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Мариуполь свяжет новый автобусный маршрутКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
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крым, евпатория, волгоград, автобус, автобусное сообщение, транспорт, общественный транспорт, сухопутный коридор в крым, новости крыма, минтранс крыма
Евпаторию и Волгоград свяжет автобусный маршрут через новые регионы

Прямые автобусы из Евпатории поедут в Волгоград через новые регионы с 31 января - минтранс

10:18 30.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтобус на автовокзале. Архивное фото
Автобус на автовокзале. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут Евпатория – Волгоград – Волжский открывается с 31 января. Как сообщили в минтрансе Крыма, автобусы будут следовать по сухопутному маршруту через новые регионы.

"Автобус отправляется с автостанции Евпатории ежедневно в 11:20. Время прибытия на автовокзал "Центральный" в Волгограде – 06:00, на автовокзал "Волжский" – 07:00", - сообщили в профильном министерстве.

Обратный рейс из Волжского отправляется в 10:50, с автовокзала Волгограда – в полдень и прибывает в Евпаторию в 08:30.
Маршрут следует через Симферополь, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новочеркасск, Волгоград.
Цена билета составит 3,9 тысячи рублей, на маршруте будут работать комфортабельные автобусы марки King Long на 49 мест.
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КрымЕвпаторияВолгоградАвтобусАвтобусное сообщениеТранспортОбщественный транспортСухопутный коридор в КрымНовости КрымаМинтранс Крыма
 
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