https://crimea.ria.ru/20250219/fsb-zaderzhala-sevastopoltsa-za-prizyvy-k-ubiystvu-russkikh-1144299793.html

ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских

ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 19.02.2025

ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских

Жителю Севастополя грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T11:02

2025-02-19T11:02

2025-02-19T11:02

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

экстремизм

севастополь

закон и право

правосудие

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации ведомства, 37-летний уроженец Севастополя создал персональную учетную запись в Telegram, где размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии РоссииНе тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сетиПутин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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