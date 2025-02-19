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ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских
ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских - РИА Новости Крым, 19.02.2025
ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских
Жителю Севастополя грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T11:02
2025-02-19T11:02
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
севастополь
закон и право
правосудие
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По информации ведомства, 37-летний уроженец Севастополя создал персональную учетную запись в Telegram, где размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель из Севастополя заплатит штраф за дискредитацию армии РоссииНе тем подпевала: крымчанку оштрафовали на 80 тысяч за публикации в сетиПутин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, севастополь, закон и право, правосудие, новости севастополя
ФСБ задержала севастопольца за призывы к убийству русских

Житель Севастополя публично призывал к убийству русских - УФСБ

11:02 19.02.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЖитель Севастополя публично призывал к убийству русских
Житель Севастополя публично призывал к убийству русских
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до пяти лет лишения свободы за публичные призывы к убийству русских. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По информации ведомства, 37-летний уроженец Севастополя создал персональную учетную запись в Telegram, где размещал материалы, в которых активно призывал к экстремистским действиям.
"Согласно заключению специалиста выявленные текстовые сообщения с позиции лингвистической квалификации содержат призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русских", - уточнили в УФСБ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.
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