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Зачем Трампу выборы на Украине

Зачем Трампу выборы на Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Зачем Трампу выборы на Украине

Заявлениями о необходимости проведения выборов на Украине американский президент Дональд Трамп хочет надавить на главу киевского режима Владимира Зеленского и... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T12:07

2025-02-19T12:07

2025-02-19T12:07

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявлениями о необходимости проведения выборов на Украине американский президент Дональд Трамп хочет надавить на главу киевского режима Владимира Зеленского и заставить его отдать в распоряжение США украинские недра. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Трамп ранее обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и заявил, что тот имеет лишь 4% поддержки в стране, а украинцы требуют новых выборов. По его мнению, провести их необходимо, поскольку это беспокоит многие страны.Речь идет об украинских недрах, и в частности о редкоземельных металлах, которые Трамп ранее запросил в виде компенсации. Политолог напоминает, что Зеленский пока отказался от подписания соответствующего соглашения, причем сделал это в ультимативной форме в рамках Мюнхенской конференции."Теперь Трамп показывает Зеленскому его место. Говорит: "Ну что ж, тогда мы организуем выборы - мы способны это сделать". Впрочем, у Зеленского в любом случае ситуация патовая. Трамп его додавит, и все он подпишет. Но дальнейшие его перспективы печальны. Политических - никаких, а свидетель он опасный", - продолжает эксперт.Что касается выборов на Украине, по мнению профессора, они состоятся только после того, как Россия и США достигнут каких-то договоренностей по украинскому кейсу. При этом на сегодняшний день на Украине нет фигуры, которая могла бы вытащить остатки страны из пропасти, считает Манойло.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров ранее также высказывал мнение о том, что президенту США Дональду Трампу, в первую очередь, нужна Украина, которая сможет рассчитаться за предоставленную Вашингтоном военную и финансовую помощь. При этом в долговые расписки Украины уйдут редкоземельные металлы и другие полезные ископаемые, земли, леса Буковины и Закарпатья, оставшиеся предприятия. Однако США придется смириться с тем, что большая часть полезных ископаемых останется на территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп: США нужен эквивалент потраченных на Украину денегКакая Украина нужна Трампу – мнениеТрамп провел телефонный разговор с Зеленским

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, выборы на украине, украина, мнения, андрей манойло, политика, в мире