В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта
Россия и США проявили должную политическую волю и ждут позиции Зеленского - Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон сделали первый шаг в длинном пути урегулирования конфликта на Украине и теперь Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по данному вопросу. Об этом пишет РИА Новости.
"Была проявлена должная политическая воля с обеих сторон, я имею в виду в данном случае Россию и США. Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима – тоже многое зависит. Здесь пока вы видите, что Зеленский делает достаточно противоречивое заявление, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - сказал Песков.
При этом представитель Кремля назвал состоявшуюся в Эр-Рияде встречу представителей России и США хорошим импульсом, но признал, что отношения Москвы и Вашингтона "за один день починить нельзя".
"Все починить за один день или за неделю невозможно. Поэтому предстоит длинный путь, а вчера был сделан первый, но очень важнейший шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося (диалога - ред.). Импульс очень хороший, настрой деловой, настроены на продолжение работы, дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогу заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.
Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя.
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