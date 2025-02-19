https://crimea.ria.ru/20250219/v-kremle-ozhidayut-pozitsiyu-zelenskogo-po-uregulirovaniyu-konflikta-1144303368.html

В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта

В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта - РИА Новости Крым, 19.02.2025

В Кремле ожидают позицию Зеленского по урегулированию конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон сделали первый шаг в длинном пути урегулирования конфликта на Украине и теперь... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T12:40

2025-02-19T12:40

2025-02-19T12:40

дмитрий песков

кремль

россия

переговоры

сша

украина

политика

внешняя политика

новости

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Вашингтон сделали первый шаг в длинном пути урегулирования конфликта на Украине и теперь Кремль ожидает, что рано или поздно Владимир Зеленский сформулирует свою позицию по данному вопросу. Об этом пишет РИА Новости.При этом представитель Кремля назвал состоявшуюся в Эр-Рияде встречу представителей России и США хорошим импульсом, но признал, что отношения Москвы и Вашингтона "за один день починить нельзя".Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Глава МИД России Сергей Лавров по итогу заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган сделал заявление по конфликту на УкраинеТектонический сдвиг: как в мире отреагировали на переговоры России и СШАТрамп обвинил Зеленского в разрушениях на Украине и отмене выборов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, переговоры, сша, украина, политика, внешняя политика, новости, владимир зеленский